Акціонер "Сенс Банку" просить РНБО дозволити його продаж інвестору. Кажуть, що Фрідман і Авен не отримають від цього грошей

Номінальний власник акцій "Сенс Банку" (до грудня 2022 року — "Альфа-Банк") ABH Holdings S.A. просить Раду національної безпеки та оборони дозволити угоду, за якою акції банку продадуть європейському інвестору. У компанії стверджують, що кошти від продажу не потраплять до підсанкційних власників.

Про це йдеться у заяві прес-служби ABH Holdings S.A.

Зокрема, там наголошують, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україні запровадили нові регуляторні правила щодо підсанкційних власників, зокрема щодо того, що частки цих власників у капіталі банку не можуть перевищувати по 10%.

"Щоб виконати цю вимогу, ABHH досяг домовленості, що не має обов'язкового характеру, з міжнародним інвестором про продаж 75,6% акцій Sense Bank. Запропонована транзакція не передбачає надходження будь-яких коштів акціонерам, які знаходяться під санкціями", — йдеться у повідомленні компанії.

Там підтверджують, що подали документи щодо погодження угоди з продажу акції банку до НБУ та зазначили, що невдовзі подадуть додаткову інформацію, необхідну відповідно до чинного законодавства.

Компанія також зазначає, що операція з продажу акцій банку не порушить санкційного режиму США, ЄС та Великої Британії. Водночас в Україні операції з активами підсанкційних осіб заборонені.

"ABHH визнає, що для того, щоб здійснити подальші кроки щодо продажу, необхідно буде отримати рішення відповідних української органів влади, у тому числі рішення Ради національної безпеки і оборони України та Указ Президента щодо внесення змін до відповідної санкції, рішення Антимонопольного комітету України та Національного банку України", — повідомляють в ABH Holdings.

Компанія запевняє, що не буде порушувати будь-яке санкційне законодавство та не проводитиме продаж акцій "Сенс Банку" доти, доки не отримає всіх необхідних дозволів в Україні. Водночас там запевняють, що продаж банку європейському інвестору "значно більше відповідав би інтересам України, особливо в банківському секторі".

"Крім того, це могло б послугувати прикладом того, як можна інвестувати в Україну навіть під час війни", — йдеться у повідомленні.

Напередодні стало відомо, що до Національного банку надійшов пакет документів від потенційного інвестора щодо погодження продажу 75,6% акцій "Сенс Банку". Як повідомили ЕП у регуляторі, пакет документів був неповним, тому там не ухвалювали жодних рішень про погодження чи відхилення цієї угоди.

За даними ЕП, документи на продаж подала кіпрська компанія Karswell Ltd. Ця ж компанія є номінальним власником 43,75% акцій польського банку Plus Bank SA, якого пов’язують з польським мільярдером Зигмунтом Соложом.

У березні цього року український Forbes писав, що Солож виявив інтерес до купівлі "Сенс Банку". Однак тоді документів на купівлю частки у банку регулятор не отримував.

Ба більше, в НБУ випустили доволі категоричну заяву, у якій вказували на неможливості проведення продажу акцій "Сенс Банку" до зняття санкцій з його формальних власників Михайла Фрідмана, Пьотра Авена та Андрія Косогова. Тож вже тоді угода з продажу банку виглядала малоймовірною.

Не під запис високопосадовці НБУ у коментарі ЕП зазначили, що отримання частини документів на продаж частки "Сенс Банку" ніяк не змінить ситуації з його майбутньою націоналізацією. Відповідний закон, який має забезпечити перехід банку у власність держави, Рада ухвалила 29 травня.

Про те, як саме буде проходити націоналізація "Сенс Банку" читайте у статті: Закон ухвалено, банк Фрідмана нарешті націоналізують. Як це буде і що дістанеться державі?

За даними НБУ, станом на 20 березня 2023 року, ABH Holdings S.A. належить 57,6% акцій "Сенс Банку". Крім цього, ABH Holdings S.A. належить 100% ABH Ukraine Limited, якому належить 42,4% акцій Банку.

Кінцевими бенефіціарами банку є російські олігархи Михайло Фрідман (32,86%), Пьотр Авен (12,4%), Андрій Косогов (40,96%). Ще 9,9% акцій банку належить UniCredit, а 3,87% The Mark Foundation for Cancer Research.

Нагадуємо:

11 квітня Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт №9107-1, який дозволить НБУ дати старт націоналізації "Сенс Банку" (раніше – "Альфа-банк").

Національний банк України написав та передав на розгляд парламенту законопроєкт, ухвалення якого дозволить державі націоналізувати "Сенс Банк".

Раніше Рада вже ухвалювала закон, який спрощував процедуру націоналізації системно важливих банків під час війни. Тоді єдиною підставою для такої націоналізації пропонувалося визначити проблеми з ліквідністю банку.