Зеленський підписав закон, який дозволяє націоналізувати банк Фрідмана

Президент Володимир Зеленський підписав прийнятий Радою закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану". Націоналізація "Сенс Банку" Фрідмана та Авена може відбутись до кінця цього місяця.

Про це стало відомо з картки законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Підписаний президентом закон дозволяє НБУ націоналізувати банки підсанкційних власників. Зокрема, "Сенс банк" (до 1 грудня 2022 року - "Альфа-Банк") Михайла Фрідмана та Пьотра Авена.

За даними джерел ЕП, попри підписання президентом закону, процес націоналізації не розпочнеться цього тижня. Найімовірнішими датами є 23 або 30 червня.

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Нагадуємо:

Верховна Рада на засіданні в понеділок, 29 травня, проголосувала в другому читанні за законопроєкт щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану № 9107-1, який дозволяє НБУ націоналізувати банки підсанкційних власників.

11 квітня Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт №9107-1, який дозволить НБУ дати старт націоналізації "Сенс Банку" (раніше – "Альфа-банк").

Національний банк України написав та передав на розгляд парламенту законопроєкт, ухвалення якого дозволить державі націоналізувати "Сенс Банк".

Раніше Рада вже ухвалювала закон, який спрощував процедуру націоналізації системно важливих банків під час війни. Тоді єдиною підставою для такої націоналізації пропонувалося визначити проблеми з ліквідністю банку.

У червні номінальний власник акцій "Сенс Банку" ABH Holdings S.A. попросив Раду національної безпеки та оборони дозволити угоду, за якою акції банку продадуть європейському інвестору. У компанії стверджують, що кошти від продажу не потраплять до підсанкційних власників. Згодом компанія запропонувала продати 75,6% фінустанови міжнародному інвестору за 1 долар.

Економічна правда