Волны прямо по курсу. Почему скачет наличный доллар?

Вже понад 250 днів в Україні фактично не існує валютного ринку у тому вигляді, у якому він був до 24 лютого. Міжбанківських торгів практично немає, адже всі потреби у валюті задовольняє Національний банк. Тож експортери, імпортери та інвестори в облігації уряду де-факто не впливають на курс валют.

І хоча весь цей час офіційний курс долара залишаться фіксованим, вартість іноземної валюти на "роздрібному" ринку постійно коливається. Ці коливання доволі відчутні для гаманців українців, для яких іноземна валюта залишилася чи не останнім інструментом для заощадження в умовах жорстких валютних обмежень.

В останні тижні жовтня готівковий курс американської валюти в обмінниках почав опускатися і вперше з середини серпня долар можна було придбати дешевше за 40 грн.

Однак така ситуація протрималася недовго. У перші дні листопада "зелений" на готівковому ринку знову почав дорожчати. Чому так відбувається?

Чому скаче готівковий курс долара

Курс валют, який українці бачать на банківських табло або в копіях внутрішніх наказів біля віконець кас обмінників, має мало спільного з економічною ситуацією в державі та переважно залежить від новин, настроїв та очікувань людей. Деякі новини викликають страх, а деякі, навпаки, мають обнадійливий ефект.

Так, починаючи з 21 липня, коли Національний банк опустив офіційний курс гривні, на готівковий ринок впливали переважно новини з фронту та проблеми з пропозицією доларових банкнот.

"На готівковому ринку домінують фактори психологічного і спекулятивного характеру, які досить часто не пов’язані з динамікою курсу і балансом попиту та пропозиції на безготівковому ринку. Одним із прикладів є нещодавня реакція на тимчасовий дефіцит банкнот іноземної валюти та геополітичні події", – відзначає директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександр Печерицин.

Дефіцит готівкової валюти виник після того, як НБУ пішов на часткове зняття обмежень щодо безготівкового обміну, дозволивши банкам продавати більше готівкової валюти населенню.

Аби приборкати надмірний попит на готівкові банкноти, Нацбанк провів дев'ять операцій з обміну безготівкової валюти на готівкову, у яких взяли участь 13 банків (які саме – банківська таємниця). Загалом регулятор передав їм готівкою 493,8 млн дол та 113 млн євро.

"Заходи НБУ з підкріплення кас банків готівковою валютою дали результат – дефіцит готівкової валюти був подоланий в першій декаді жовтня. У жовтні залишки готівкової іноземної в банківській системі становили близько 0,9 мільярда доларів США в еквіваленті. Для порівняння, до 24 лютого залишок валюти в касах банків становив близько 1-1,2 мільярда доларів США", – відзначили ЕП у Нацбанку.

Впливали на готівковий курс й масові ракетні обстріли. 10-11 жовтня вони призвели до незначного та тимчасового зростання вартості долара та євро в обмінниках. Ймовірно, такий стрибок зумовили спекулятивні наміри банків та небанківських обмінників заробити на паніці та невизначеності, пов’язаній з терактами росіян.

Так само негативно на курс готівкового ринку вплинула й новина про зупинку "зернового коридору" з українських портів. Хоча прямого впливу на готівковий ринок експортні надходження від продажу зерна не мають, проте вони заклали в учасників ринку негативні очікування щодо майбутнього фінансової стабільності України без можливості експортувати агропродукцію.

Наразі курс готівкової валюти відіграє роль "терезів", на шальках яких перебувають хороші та погані новини. Коли загострюється ситуація на передовій, а в економіці переважають погані новини, курс зростає, і знижується в бік офіційного курсу НБУ, коли таких новин менше.

Водночас готівковий та офіційний курси навряд чи зрівняються у найближчій перспективі. Все тому, що у вартість готівкової валюти її продавці, крім офіційного курсу, закладають ще й витрати на доставку банкнот до України та своїх кас, а також воєнні ризики.

Що сприятиме зміцненню гривні?

Перший фактор – пропозиція готівки. У жовтні Національному банку вдалося розв'язати проблему достатності готівкових банкнот доларів та євро. Разом з їх дефіцитом зникли й побоювання громадян у тому, що вони не зможуть придбати валюту чи зняти її з рахунків, що позитивно позначилося на курсі.

"У жовтні тривала тенденція до укріплення гривні навіть попри посилення терористичних атак з боку агресора. Зміцненню курсу сприяли насамперед вирішення проблеми з нестачею готівкової валюти та вичерпання впливу психологічного чинника, який був пов'язаний з оголошенням мобілізації в Росії", – відзначають в НБУ.

Ризик повернення дефіциту готівкових доларів та євро існує, адже у другій половині жовтня сплив термін дії перших 3-місячних валютних депозитів, за допомогою яких населенню дозволили безготівкову купівлю валюти. Проте ця подія не стала несподіванкою для банків, і вони встигли накопичити відповідні запаси готівки для виплат владникам.

Ба більше, виплати за валютними депозитами наразі навіть позитивно впливають на курс валют на готівковому ринку.

"Перші депозити, під які населення купляло валюту в липні, якраз закінчились і частина отриманої готівкової валюти стала додатковою пропозицією на ринку", – зазначає керівник служби продажу казначейських продуктів банку "Авангард" Юрій Крохмаль.

Другий фактор – нові можливості валютних заощаджень. Ідея дозволити українцям безготівкову купівлю валюти під депозит зуміла знизити навантаження на готівковому ринку. Зрештою, більшість людей купують валюту саме з метою збереження власних коштів від потенційної девальвації гривні.

Саме тому Нацбанк вирішив розвивати цю ідею далі. Так, 30 вересня ліміт, в межах якого українці могли купити безготівкову валюту, щоб покласти її на депозит, підвищили вдвічі – до 100 тис грн на місяць.

Крім цього, 20 жовтня у Нацбанку запровадили новий інструмент заощаджень, який дозволяє "купити" у банку валюту взагалі за курсом НБУ без будь-яких обмежень за сумою. Проте є декілька "але":

по-перше, ці кошти треба покласти на депозит у банку щонайменше на 6 місяців;

по-друге, зняти з цього депозиту готівкову валюту не вийде: кошти повертатимуть вкладникам у гривні, проте за офіційним курсом НБУ на дату повернення.

Ймовірно, розширення можливостей для валютних заощаджень позитивно впливатиме на готівковий курс валют, адже зменшуватиме попит на банкноти доларів та євро.

"Є коло осіб, які мають мільйони гривень і бажають конвертувати їх в іноземну валюту. Очевидно, що ліміти у 100 тисяч гривень чи тим більше у 50 тисяч гривень на місяць не вирішував проблеми.

Звісно, новий інструмент (купівлі валюти за курсом НБУ з подальшим розміщенням на депозит на 6 місяців – ЕП) має свої "мінуси". Наприклад, якщо офіційний курс НБУ через пів року знизиться, то вкладник зазнає втрат. Але загалом ці рішення НБУ – це кроки у правильному напрямку", – вважає президент інвесткомпанії "Універ" Тарас Козак.

Третій фактор – звикання до обстрілів. Як би це сумно не звучало, але українці починають звикати до нових загострень на фронті. Часткова мобілізація та організація псевдореферендумів вже давно не лякають громадян, а масові ракетні обстріли стали регулярними та майже буденними.

"Під час першого масованого ракетного обстрілу 10 жовтня було занепокоєння, як це переживе економіка. Наразі це триває вже три тижні. І як ми бачимо, паніки нема, народ не кинувся за кордон та не скуповує валюту. Власне, ті, хто хотів купити долари на хвилі паніки, вже їх купили", – додає Козак.

І хоча нові загострення чи нова тактика терористичних атак агресора все ще мають потенціал посіяти паніку серед населення та призвести до підвищеного попиту на валюту, проте, як показує досвід останніх кількох місяців, з часом вплив цих психологічних чинників зменшується.

Останній фактор, який все ще може позитивно відобразитися на готівковому курсі валют – оптимістичний макропрогноз уряду, який переглянули до другого читання закону "Про державний бюджет на 2023 рік".

Серед іншого, уряд знизив свої очікування щодо курсу долара на кінець наступного року: з 50 грн за долар до 45,8 грн за долар. І хоча прогнози уряду рідко збуваються, однак, як правило, вони сприймаються населенням як показник, від якого вони відштовхуються при ухваленні інвестиційних рішень.

Що впливатиме на знецінення гривні?

Перший – це "зерновий коридор". Вихід РФ із зернової ініціативи став ключовим чинником, який вплинув на знецінення гривні на готівковому валютному ринку в останні дні жовтня та перші дні листопада. І хоча наразі Кремль ніби то вирішив відмовитися від своїх попередніх намірів, ризики для майбутнього експорту зернових ще довго впливатимуть на очікування ринку та, відповідно, курс валют.

"Інформація про перебої у зерновому коридорі тисне на готівковий курс. Навіть зважаючи, що вона не має нічого спільного із готівковим ринком, все-таки на ньому підвищилась волатильність і активізувалися спекулятивні гравці", – зазначає Олександр Печерицин.

Ускладнення з вивезенням зернових може призвести до недоотримання Україною валютної виручки та, як наслідок, зменшення пропозиції валюти на ринку, стрімкішим зменшенням золотовалютних резервів НБУ та здатності центробанку підтримувати фіксований курс долара.

Другий фактор – холодна зима. Хоча українці вже звикли до щотижневих масованих ракетних обстрілів росіянами і не скуповують валюту після кожного такого удару, проте атаки формують негативні очікування щодо майбутньої зими.

Вже зараз мільйони людей по всій країні годинами сидять без світла через зруйновану енергетичну інфраструктуру. Кожен наступний удар посилює проблеми в енергетиці та, відповідно, погіршує очікування щодо того, якою буде зима.

"Психологічно люди хоч і звикають до ударів по критичній інфраструктурі, проте ці удари мають накопичувальний ефект. З кожним новим обстрілом ситуація в економіці буде ускладнюватися. Зрештою, без електрики підприємства просто не матимуть змоги виробляти чи продавати товари", – відзначає виконавчий директор CASE-Україна Дмитро Боярчук.

Очікування щодо складної зими без електрики можуть збільшити потік мігрантів з України, які захочуть пересидіти холодну пору у теплі. Для поїздки за кордон їм потрібна іноземна валюта. Її купівля підвищуватиме тиск на готівковий курс.

Крім цього, очікування надскладної зими вже зараз підвищило попит на генератори та павербанки у десятки разів. Усі ці товари Україна імпортує, як і пальне, необхідне для роботи генераторів. Вищі обсяги імпорту напередодні холодів також можуть негативно впливати на курсові очікування українців.

Третій фактор – емісія та міжнародна допомога. В умовах від'ємного сальдо торговельного балансу, єдине, що допомагає Нацбанку підтримувати резерви на належному рівні – це міжнародна допомога. Завдяки їй фінансуються видатки на освіту, медицину, соціальний захист та відбудову зруйнованої інфраструктури.

Проблема фінансування від партнерів полягає у тому, що часто воно затримується або надходить не у тих обсягах, які заявлялися. Через це виникає потреба вмикати "друкарський верстат".

"Емісія гривні прямо залежить від обсягів зовнішнього фінансування. Якщо міжнародна допомога надходитиме вчасно, то НБУ не друкуватиме гривні, або робитиме це у менших обсягах. Як наслідок, не буде додаткових гривень, які обмінюватимуть на валюту тиснучи на курс", – вважає Тарас Козак.

Готівковий курс йде на зближення з офіційним?

Спрогнозувати, яким буде готівковий курс долара в умовах війни, практично неможливо. Все прямо залежатиме від балансу позитивних та негативних новин, а також ситуації на передовій.

Опитані ЕП економісти та банкіри погоджуються, що без нових обстрілів критичної інфраструктури, без нових загострень на фронті та нових терористичних ударів, готівковий курс прямуватиме до офіційного курсу НБУ.

"Теоретично, готівковий і безготівковий курси могли б продовжити своє поступове наближення (за рахунок зниження готівкового курсу) у разі відсутності додаткових зовнішніх шоків. Проте, нові або підсилення існуючих ризиків можуть дати поштовх для збільшення девальваційних очікувань у будь-який час", – зазначає Печерицин.

Зрештою, навіть у критичні моменти у ситуацію з курсовою стабільністю може втратитися НБУ. Регулятор досі має достатні обсяги міжнародних резервів, які підтримуються за рахунок допомоги від західних партнерів.

Крім цього, в НБУ завжди є "козир" у вигляді посилення чи послаблення валютних обмежень.

"Доки НБУ буде готовий підтримувати ринок продажем валюти з резервів, ситуація суттєво змінюватись не буде. Однак є шанс, що додаткові можливості щодо безготівкового придбання валюти населенням, які запровадив Нацбанк, допоможуть скоротити "відрив" готівкового ринку від міжбанківського", – вважає Юрій Крохмаль.

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