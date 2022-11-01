Продажі генераторів та павербанків зросли у 10 разів – АЛЛО

За вересень-жовтень серед найпопулярніших товарів, які купували українці, - генератори, зарядні станції та павербанки.

Про це повідомили в маркетплейсі АЛЛО.

У мережі додають, що попит та обсяг продажів таких товарів стрімко зріс, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року.

При цьому обсяги продажів генераторів зросли у 10 разів у вересні 2022 року порівняно до вересня 2021 року.

"У жовтні стрибок трохи зменшився: перевищення обсягу продажів у цьому місяці становить п'ять разів.

Середній чек загалом зріс на 82% та становив понад 30 тисяч гривень. Найбільш популярні моделі, які обирають українці, - це компактні генератори 2,5-2,8 кВт. Власники приватних будинків надають перевагу двопаливним генераторам, дизельним та бензиновим, 5,5 кВт та більше", - йдеться у повідомленні.

Наразі спостерігається дефіцит товару на ринку, адже українці стрімко почали купувати генератори та готуватися до відключення електроенергії, додають в АЛЛО.

ВІДЕО ДНЯ

Там зазначили, що партнери маркетплейсу намагаються забезпечити наявність товару на складах.

Також повідомляється, що попит на зарядні станції з'явився саме під час війни, адже до війни споживачі користувалися павербанками. Середній чек зарядних станцій за 3-й квартал становить 28 тисяч гривень.

Обсяг продажів павербанків зріс у 10 разів у порівнянні з 2021 роком.

"Якщо в довоєнні часи мали популярність легкі компактні моделі, то наразі підвищений попит мають більш ємні, від 20000 mAh, які підходять для смартфонів, смарт годинників та планшетів. Середній чек за 3 квартал 2022 року становить 2 тисячі гривень", - розповіли в АЛЛО.

"Наразі товари категорії павербанки є в наявності в АЛЛО та на ринку в цілому, але через підвищений попит можливий дефіцит у листопаді та грудні", - кажуь в маркетплейсі.

"Попит на товари маркетплейсу АЛЛО під час війни сильно змінився. Наразі українці купують генератори, обігрівачі, ліхтарі, зарядні станції. Також продовжують купувати необхідну електроніку, товари для віддаленої роботи, навчання та побуту - ці категорії товарів не втрачають популярності, хоча загальний попит знизився.

Продажі одягу, взуття, шкільної форми, дитячих товарів та іграшок впали на 90%. До грудня на генератори, сонячні панелі, повербанки буде спостерігатися дефіцит", - заявила операційна директорка ГК "АЛЛО" та маркетплейсу allo.ua Наталія Панкратова.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що за останні два тижні в Україні спостерігається різке збільшення попиту на товари, необхідні на випадок енергетичної кризи: українці шукають способи підготуватися на випадок відключення електро-, водо-, тепло- чи газопостачання.

Українці на тлі того, як росіяни останні два місяці активно обстрілюють об'єкти енергетичної інфраструктури, ретельніше готуються до зими: у вересні цікавляться обігрівачами, а в жовтні в 6 разів частіше шукають павербанки.

Читайте також: Готуємося до зими. Все, що треба знати про обігрівачі – від простих приладів до буржуйок

Підтримати енергетичний фронт може кожен. Все, що треба знати про економію електроенергії

Економічна правда