Росія руйнує енергетичну інфраструктуру. Як підготуватись до аварійних відключень?

Якої шкоди завдав Україні масовий ракетний обстріл росіян та що треба приготувати українцям для спокійного проходження аварійних відключень.

Унаслідок ракетних ударів РФ 10 жовтня станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві. Частина областей знеструмлені.

За словами прем’єра Дениса Шмигаля, більшість енергетичних об'єктів можна відновити вже сьогодні, решта має запрацювати завтра. Утім, це жодним чином не означає, що подібна ситуація не повториться в майбутньому.

ЕП зібрала головне, що було в попередніх текстах про збої з електрикою, а також додає нові рекомендації, виходячи з останніх подій.

Ця інформація може бути корисною для вас, в тому числі і в контексті віялових відключень, які вже почалися в окремих містах та селах.

Які міста та області постраждали?

Внаслідок ракетної атаки росіян 10 жовтня по об'єктах критичної інфраструктури у восьми областях України виникли перебої з електроенергією, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Найбільші проблеми – у Львівській, Полтавській, Сумській та Тернопільській областях.

У Львові після ракетних ударів росіян близько 90% міста опинилось без електропостачання. Понад 80% світлофорів обласного центру не працює. На великих перехрестях міста працюють регулювальники.

Після початку обстрілів голова Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький повідомив в Telegram про "влучання в області".

Згодом мер Львова Андрій Садовий повідомив про призупинення роботи усіх ТЕЦ. Через це у місті відсутня подача гарячої води. Завдяки резервному живленню вдалось налагодити подачу холодної води. Крім цього, львів'яни скаржаться на труднощі зі стільниковим зв’язком.

"Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ. Тому наразі гаряча вода не подається. Запустили резервні електрогенератори на кількох помпових станціях, щоб відновити водопостачання до міста", – написав у Facebook Садовий.

У Конотопському районі Сумської області ракетним ударом уражений "серйозний об'єкт" енергетичної сфери, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. У Тернополі частково відсутні електроенергія та подача води, розповів міський голова Тернополя Сергій Надал.

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Оніщук повідомила, що російські ракети потрапили в об'єкти критичної інфраструктури в області. Пізніше мер міста Галич Олег Кантор повідомив про обстріл району Бурштинської ТЕС, яка з'єднує Україну з Угорщиною, Румунією та Словаччиною. Від неї йде експорт електроенергії до Європейського Союзу.

Зникло світло на території Чернігівської області та Житомирщині, де частину споживачів уже переведено на резервні джерела живлення.

Перебої зі світлом відчули й мешканці Києва, а саме жителі Лівого берега та Подільського району. Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив удар по ТЕЦ у Київській області.

У Харкові російські окупанти теж вразили об'єкт енергетичної інфраструктури. Місто повністю знеструмлене, заявив його мер Ігор Терехов. У Харкові зупинили метро.

Відновлювальні роботи на об’єктах наразі тривають. Їх обіцяють завершити найближчим часом.

Чому почалися "віялові відключення"?

Через масштабні пошкодження в окремих регіонах тимчасово відсутня електроенергія, а у деяких введені графіки аварійних відключень або коротко – ГАВ. Йдеться зокрема про Київ, Чернігів, Черкаси та області, а також Житомир.

ГАВ – це саме те, що ЗМІ помилково називають "віяловими" відключеннями. Вони застосовуються у разі недостатності джерел для повного покриття споживання в енергосистемі.

Зазвичай до цього заходу вдаються, коли не вистачає ресурсу внутрішньої генерації, імпорту та аварійної допомоги із сусідньої енергосистеми. Цього разу це сталося через терористичну атаку росіян.

Графіки аварійних відключень вводяться примусово за командою диспетчерів, щоб уникнути повного відключення від енергопостачання великого регіону або запобігти автоматичному та неконтрольованому знеструмленню регіону.

Відключаючи частину споживачів на певний час, диспетчери зберігають цілісність енергосистеми та забезпечують її операційну безпеку. Зазвичай відключення тривають по дві години в окремих районах міст або невеликих населених пунктах.

Чим кожен може допомогти енергосистемі?

Вечір понеділка 10 жовтня та наступних кількох днів можуть стати одними з найскладніших для української енергетики.

Вечірній пік, який значною мірою пов’язаний зі споживанням домогосподарств, розпочнеться о 17:00 та триватиме до 22:00.

"Якщо сьогодні ввечері ви зможете використати менше електроенергії, то це суттєво допоможе енергосистемі та зменшить потребу в аварійних відключеннях", – пояснив голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус.

Чим краще не користуватися у цей період часу? За ступенем енерговитратності домашні прилади можна розмістити в такому порядку: електрообігрівачі, бойлери, кухонна електроплита, мікрохвильова піч, пральна машина, електрочайник, кавоварка, праска, посудомийна машина, кондиціонер, зарядні пристрої, пилосос, комп’ютер та телевізор.

В понеділок ввечері варто мінімізувати використання цих приладів. Користуватись ними краще вночі або в обідню пору дня.

Також більш ощадливе використання освітлення у вечірні години полегшить навантаження на енергосистему.

До чого готуватись, на що звернути увагу в першу чергу?

Напевно, на восьмому місяці війни вже нікому не треба пояснювати про необхідність завжди тримати поруч із собою "тривожну валізу" із документами, грошима та предметами першої необхідності для переходу в укриття.

Також першочергово слід забезпечити мінімально-необхідні запаси води, їжі, ліків, батарейок, ліхтариків, свічок та сірників на випадок відключення електроенергії.

Обов’язково варто зарядити телефони, павербанки та мати при собі ковдри, теплий одяг. Але це рішення лише на короткий проміжок часу – максимум на декілька днів.

Що робити на випадок тривалої відсутності електроенергії?

Повністю убезпечити себе від терористичних атак ворога неможливо, але зробити мінімальні запаси на випадок відсутності газу, електроенергії та централізованого опалення можливо.

Ось що пропонує аналітик ресурсно-аналітичного центру "Суспільство і довкілля" Андрій Андрусевич.

По-перше, він радить купити мінімум десять пачок сухого спирту, за поточними цінами – це 300-400 грн. Це паливо у звичайних умовах використовується для швидкого розпалювання багать, камінів та мангалів.

У сучасних українських реаліях сухий спирт може бути засобом підігріву та швидкого приготування їжі. Він легко запалюється сірником і горить без диму та запаху.

По-друге, щоб не сидіти в темряві, можна придбати великий ліхтар з потужним акумулятором. Коштує він близько 800 грн, а його заряду вистачить на шість-вісім годин. Також варто запастися сірниками та свічками.

По третє, варто придбати портативну газову плиту за 1 тис грн та газові балони по 100 грн. "На одному балоні можна двічі на день приготувати їжу", – переконує Андрусевич.

Опалювати одну кімнату у квартирі допоможе біокамін на етанолі, який коштує близько 10 тис грн. Також необхідно подбати про резервуари для зберігання води, зокрема технічної, на кілька відер", – додає він.

Ці поради допоможуть в разі відсутності світла, газу та опалення протягом короткого часу, тому залишається сподіватися на героїзм українських енергетиків та швидке відновлення комунікацій.

Чи стикалась Україна з чимось подібним?

Так, і зовсім нещодавно. 12 вересня, після того, як Збройні Сили України звільнили від окупантів Харківщину, росіяни не знайшли нічого іншого для помсти як завдати ударів по енергетичній системі. Щоправда, в менших масштабах ніж зараз.

Тоді, унаслідок російських ракетних обстрілів були знеструмлені Харківська та Донецька області. Часткові проблеми з енергопостачанням були в Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях.

"Жодних військових об’єктів, лише мета залишити людей без світла й тепла", – заявив у вересні президент Володимир Зеленський.

Ворог і раніше нищив критичну інфраструктуру, але тодішніми обстрілами Росія продемонструвала новий рівень тероризму. Без електроенергії миттєво лишилися сотні тисяч українців у кількох областях.

Усе це – результат атаки на системно важливі об’єкти, серед яких – друга за потужністю Харківська ТЕЦ-5, Зміївська ТЕС та підстанції високої напруги.

Енергетики з досвідом з перших днів великої війни розуміли, що такі удари – лише питання часу. Імовірно, вони триватимуть. Це власне і сталось 10 жовтня.