Табло з курсами валют зникнуть з обмінників – рішення  НБУ

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Національний банк посилив вимоги до пунктів обміну валют та заборонив їм інформувати про курс валют поза межами кас установ, тобто фактично заборонив мати табло з курсами.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

Регулятор фіксує, що небанківські установи, які здійснюють обмін валют, розпочали штучно підвищувати курс у готівковому сегменті ринку, чим фактично підтримували існування "банкоматного туризму".

Таке підвищення курсу виглядає безпідставним на тлі відносної стабілізації попиту й пропозиції у безготівковому сегменті валютного ринку та може свідчити про винятково спекулятивні підходи до курсоутворення небанківськими установами", – підкреслили в НБУ. Таке розхитування ситуації з курсом задля отримання додаткової маржі регулятор вважає неприпустимим.

Відтак тепер НБУ постановив, що інформація про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют має надаватися населенню в стандартизованому вигляді в чітко визначеному форматі.

А саме, у вигляді копії наказу про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют. Ця інформація розміщуватиметься виключно в касах установ та їх структурних підрозділів. Крім того, обмінникам забороняється інформувати про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют поза межами кас, привертаючи до них додаткову надмірну увагу будь-якими цифровими значеннями чи символами. ВІДЕО ДНЯ

Також обмінники повинні знову подавати інформацію до Реєстру приміщень, в яких здійснюються валютні операції, а процес купівлі-продажу валют повинен здійснюватися виключно за відеоспостереження.

Наостанок, для посилення контролю за здійсненням купівлі та продажу валют винятково із застосуванням РРО, інформація про їхнє використовувані передаватиметься до НБУ. Регулятор зазнчає, що наразі обмінники почасти ухиляються і практично не сплачують податок на прибуток.

"Так, сплачений податок на прибуток таких компаній становить всього 0,00185% від обсягу купленої ними валюти або близько 7 млн грн за рік на весь ринок", – кажуть в НБУ. В першому півріччі року середня сума податку на прибуток з одного підрозділу такої установи становила 165 гривень на місяць.

Ці зміни не стосуються банків, оскільки на сьогодні практично не зафіксовано ними зловживань у сфері здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.



