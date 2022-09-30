Регулятор подвоїв ліміти для купівлі валюти з розміщенням на депозит

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Національний банк подвоїв щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової валюти в банках із подальшим розміщенням на депозиті – тепер він становить 100 тис. грн в еквіваленті.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Такі зміни, пояснює регулятор, дозволять додатково переорієнтувати попит населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову. Цьому сприятиме наближений до офіційного курс, за яким банки здійснюють продаж безготівкової валюти, та більша зручність та безпека таких операцій відносно готівкових.

Громадяни можуть придбати у банках валюту обсягом 100 тис. грн в еквіваленті із її подальшим розміщенням на безвідкличний депозит від трьох місяців.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялося, що Національний банк розглядає можливість збільшення щомісячного ліміту в 50 тис. грн на купівлю безготівкової валюти під її розміщення на строкові депозити.

З 21 липня НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис грн (в еквіваленті).

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