Кабмін схвалив проєкт бюджету на 2023 рік у фінальній редакції: що змінили

Кабінет міністрів ухвалив проєкт бюджету на 2023 рік до другого читання з урахуванням пропозицій народних депутатів.

Про це повідомив у Telegram прем'єр Денис Шмигаль.

"Тепер очікуємо на швидке голосування проєкту бюджету у Верховній Раді", - написав Шмигаль.

За його словами, до другого читання уряд скоригував прогноз зростання ВВП на 2023 рік в бік консервативного сценарію (3,2% замість 4,6%). Прогноз інфляції зменшили з 30% до 28%.

При цьому бюджет-2023 планується з урахуванням 1,3 трлн грн доходів. Завдяки скоригованим макропоказникам та податковим змінам пропонують збільшити дохідну частину на понад 50 млрд грн.

"Видатки складатимуть 2,6 трлн грн. Ми збільшили обсяги видатків на виплати пенсій, на ліквідацію наслідків збройної агресії росії (будівництво, ремонти, купівля людям житла), на наукову й науково-технічну діяльність, на пільгові іпотечні кредити ВПО. Загалом до другого читання в проєкті держбюджету видаткова частина зросла на 66,8 млрд грн", - підкреслив Шмигаль.

"Пріоритет №1 - безпека й оборона - залишається незмінним. Спрямовуємо на боротьбу з окупантами понад 1 трлн грн, це більше 18% ВВП. Фінансуємо українську армію самостійно за рахунок внутрішніх ресурсів", - додав прем'єр.

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За його словами, дефіцит держбюджету наступного року складе понад 20% ВВП.

"Будемо покривати його за рахунок допомоги партнерів. Нам потрібно залучити 38 млрд доларів. Отримаємо їх від ЄС, США, МВФ та інших донорів. Рухаємося в цьому напрямку і маємо всі підстави розраховувати на прогрес", - запевнив він.

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Нагадуємо:

Верховна Рада затвердила проєкт держбюджету на 2023 рік у першому читанні.

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити за основу та в цілому висновки та пропозиції до бюджету на 2023 рік.

Народні депутати подали 1270 поправок до проєкту закону про державний бюджет України на 2023 рік.

Кабінет міністрів схвалив проєкт бюджету України на 2023 рік, тепер він направляється на розгляд Верховної Ради.

Згідно Бюджетного кодексу уряд повинен схвалити проєкт закону про держбюджет на наступний рік та подати його у парламент до 15 вересня року, що передує плановому.

Верховна Рада, як визначено Регламентом, розглядає проєкт держбюджету у першому читанні не пізніше 20 жовтня. До 3 листопада уряд повинен повернути ВР документ з урахуванням наданих нардепами Бюджетних висновків.

Економічна правда