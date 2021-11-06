Глава энергосообщества не видит потребности в "МГУ", АМКУ проверит продажу Большевика: итоги недели для ГП
Корпоративне управління
Голова Енергетичного співтовариства не бачить потреби в МГУ. За словами Янеза Копача, директора Секретаріату Європейського енергетичного співтовариства, АТ "Магістральні газопроводи України" виконало свою функцію власника ТОВ "Оператора газотранспортної системи України" і тепер може бути ліквідовано. Таку думку Копач висловив під час Українського газового інвестиційного конгресу, який проходив у Києві 20-21 жовтня.
У свою чергу ЗМІ, посилаючись на джерело в Міністерстві енергетики, стверджують, що "ОГТСУ" перейде під прямий контроль Міненерго. Наразі Міненерго здійснює управління "МГУ", яке виступає єдиним учасником "ОГТСУ". Джерело повідомило ЗМІ, що для цього не потрібно ухвалювати закон, оскільки основним завданням "МГУ" було підписання договору купівлі-продажу акцій [з "Укртрансгазом", який продає "ОГТСУ" – SOE Weekly], щоб "ОГТСУ" можна було відокремити від "Нафтогазу".
[Звертаємо увагу, що оскільки держава володіє "ОГТСУ" не напряму, а через "МГУ", то до "ОГТСУ" в повній мірі не застосовується законодавчі вимоги у сфері корпоративного управління, які притаманні іншим підприємствам державного сектору.
Окрім того, організаційно-правовою формою "ОГТСУ" є "товариство з обмеженою відповідальністю", а не "акціонерне товариство". Отже, до "ОГТСУ" не застосовуються також і положення Закону України "Про акціонерні товариства".
Таким чином, з метою забезпечення відповідності найкращим практикам корпоративного управління, "ОГТСУ" має бути перетворено на акціонерне товариство та перейти в пряме володіння державою. – SOE Weekly.]
Міністерство економіки звільнило керівника та наглядову раду "Експортно-кредитного агентства". Перед тим, як 3 листопада Міністр економіки Олексій Любченко подав у відставку, він припинив повноваження п’яти членів наглядової ради "Експортно-кредитного агентства" та голови правління Руслана Гашева.
За даними Мінекономіки, причиною такого рішення стала вкрай незадовільна діяльність компанії та відсутність реакції з боку членів наглядової ради. За інформацією міністерства, Гашев не вжив жодних заходів для стимулювання українського експорту.
Зазначається, що за дев’ять місяців 2021 року "ЕКА" уклала лише чотири договори страхування та отримала лише 116 тис грн доходу. Натомість витрати компанії за цей час досягли 19,5 млн грн.
Міністерство також посилається на порушення Керівних принципів ОЕСР під час призначення Гашева головою правління. Зокрема, конкурсний відбір для призначення членів наглядової ради компанії завершився 31 січня 2021 року [напевно мається на увазі, що наглядова рада мала обрати та призначити голову правління "ЕКА" – SOE Weekly].
Проте, саме Мінекономіки своїм наказом від 4 березня 2021 року призначив Гашева. [Тоді міністром економіки був Ігор Петрашко. – SOE Weekly.]
Зараз Міністерство готує оголошення про конкурсний відбір кандидатів у наглядову раду "ЕКА".
[Звертаємо увагу, що згідно із чинним законодавством, у випадку такої компанії як "ЕКА", повноваження призначати та звільняти голову та членів правління покладаються виключно на наглядову раду. Таким чином, Мінекономіки, швидше за все, не мав законного права приймати таке рішення замість наглядової ради. – SOE Weekly.]
Енергетичний сектор
Нафтогаз використає 27 млрд грн компенсації за продаж "ОГТСУ" на закупівлю газу. За повідомленням ЕП, "Нафтогаз" використає 27 млрд грн компенсації, отриманої від "Оператора газотранспортної системи України", на закупівлю газу на зимовий період.
Це частина платежу [дочірньому підприємству "Нафтогазу" - "Укртрансгазу" — SOE Weekly] за продаж "ОГТСУ". Щоб відокремити "ОГТСУ" від "Нафтогазу", "Укртрансгаз" продав "ОГТСУ" компанії "Магістральні газопроводи України" ("МГУ"). Гроші "Укртрансгаз" отримав на початку жовтня 2021 року.
Кошти, отримані від "ОГТСУ", "Нафтогаз" сплатить до державного бюджету у вигляді дивідендів та рентних платежів. Після цього ці кошти будуть передані теплокомуненерго, щоб вони погасили свої борги перед "Нафтогазом".
[Зауважимо, що така виплата теплопостачальним підприємствам, які зазвичай належать місцевій владі, є де-факто державною допомогою, яка покриває збитки від низьких тарифів на послуги теплопостачання. Якщо державні або місцеві органи влади вважають, що на регіональні теплові компанії мають бути покладені спеціальні обов'язки (ПСО) у вигляді надання послуг з опалення зі знижкою, то вартість таких ПСО має бути розрахована та відповідним чином компенсована. Насправді, цією проблемою, здається, нехтували, аж поки не накопичився значний борг перед "Нафтогазом". – SOE Weekly.]
За даними ЕП, в результаті цього ланцюжка операцій більша частина цих грошей повернеться на рахунки "Нафтогазу", які компанія планує використати для закупівлі газу на опалювальний сезон.
Раніше, ми повідомляли, що за даними ЕП, "Нафтогаз" отримає компенсацію в розмірі 51 млрд грн за відмову в 2019 від контролю над "Оператором газотранспортної системи України", в результаті анбандлінгу, з яких 48 млрд грн заплатить "ОГТСУ". Відповідна постанова була раніше схвалена Кабінетом Міністрів.
ЄБРР інвестує 75 млн дол в єврооблігації "Укренерго" для погашення зелених боргів. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) купив 75 млн дол з 825 млн дол в облігаціях, випущених "Укренерго", щоб погасити величезний борг перед компаніями з відновлюваної енергетики в Україні.
Згідно з заявою ЄБРР, це перші облігації, пов’язані із зеленими боргами, випущені українською компанією, а участь ЄБРР як основного інвестора забезпечила комфорт іншим інституційним інвесторам, ще більше розширивши участь на ринку. Виручені кошти покриють всю заборгованість по оплаті перед виробниками відновлюваної енергії.
Інфраструктура
Плата за аеронавігаційні послуги "Украероруху" тепер стягуватиметься через Євроконтроль. За даними "Українського державного підприємства обслуговування повітряного руху", Україна приєдналася до Спільної системи маршрутних зборів Євроконтролю, що дозволило Україні запровадити європейську систему співробітництва у сфері аеронавігації.
З 1 листопада оплата аеронавігаційного обслуговування українських та іноземних авіакомпаній у повітряному просторі України здійснюватиметься через Центральне бюро маршрутних зборів Євроконтролю.
Виконуючий обов’язки генерального директора "Украероруху" Андрій Ярмак зазначив, що технічна інтеграція дає конкретні переваги кожному учаснику авіаринку, включно з оплатою рахунків "Украероруху", які ефективно та повністю сплачують авіакомпанії.
Раніше Рада національної безпеки і оборони України доручила Кабміну врегулювати ситуацію із боргами МАУ перед аеропортом "Бориспіль" та "Украерорух".
CARD
Опубліковано аналіз 15 найбільших корупційних ризиків "Укроборонпрому". Національне агентство з питань запобігання корупції, державний концерн "Укроборонпром" і StateWatch представили комплексний аналіз 15 найбільших корупційних ризиків в управлінні "Укроборонпромом" та шляхи їх подолання.
Дослідження охоплює широкий спектр питань пов’язаних з трансформацією моделі управління на підприємствах "Укроборонпрому", інвентаризацію нерухомості та земельних ресурсів державних підприємств оборонно-промислового комплексу, а також про застосування онлайн-аукціонів для оренди надлишкового майна.
З аналізом можна ознайомитись тут.
Оборона
АМКУ перевірить, чи була змова на приватизаційному аукціоні "Більшовика". Антимонопольний комітет розпочав дослідження щодо наявності або відсутності ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції у діях учасників аукціону з продажу пакета акцій АТ "Перший київський машинобудівний завод" ("Більшовик") у Києві.
АМКУ повідомив, що перевірить факти, які повідомляють ЗМІ щодо можливої антиконкурентної поведінки учасників аукціону.
[Результати розслідування АМКУ можуть вплинути на конкуренцію на майбутніх приватизаційних аукціонах, оскільки це може зменшити/підвищити стимули до змови на таких аукціонах. Якщо АМКУ встановить, що змова мала місце, він повинен чітко повідомити, яким чином було досягнуто такого висновку, та вжити відповідних дій, щоб запобігти змови в майбутньому. Якщо ж АМКУ встановить, що змови не було, він також повинен чітко пояснити підстави свого рішення. – SOE Weekly.]
27 жовтня Фонд державного майна України (ФДМУ) продав "Перший Київський машинобудівний завод" ("Більшовик") на приватизаційному аукціоні за 1,429 млрд грн. У ФДМУ повідомили, що активом зацікавилися 15 потенційних покупців. Проте в аукціоні взяли участь лише три компанії, і лише дві з них зробили ставки. Різні ЗМІ припускають, що офіційні учасники аукціону могли вступити в змову на торгах.
Фонддержмайна продав ще один спиртзавод. Фонд державного майна продав Косарське МПД на приватизаційному аукціоні за 162 млн грн. Стартова ціна зросла втричі — з початкових 49,4 млн грн до трохи більше ніж 162 млн грн.
За актив змагалися вісім компаній. Переможцем стала ТОВ "Агрофірма імені Горького", що входить до складу Ristone Holdings.
Тепер переможець аукціону повинен підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу та перерахувати платіж для завершення процедури.
У разі відмови актив дістанеться ТОВ "Національна горілчана компанія", яка запропонувала другу найвищу ціну – рівно 162 млн грн.
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