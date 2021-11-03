Стало відомо, як "Нафтогаз" використає 27 мільярдів компенсації від Оператора ГТС 

фото Економічна правда

НАК "Нафтогаз" отриману компенсацію від Оператора газотранспортної системи у 27 млрд грн спрямує через ланцюжок транзакцій на закупівлю газу "на зиму".

Про це ЕП повідомило джерело в уряді.

Так, 27 млрд грн компенсацїі ще на початку жовня отримала "дочка" Нафтогаза – Укртрансгаз. Це частина виплати за втрату контролю над газотранспортною системою у 2019 році в результаті анбандлінгу.

Натомість НАК використає ці кошти для врегулювання кола взаємних заборгованостей на газовому ринку. Планується, що отримані від ОГТС кошти Нафтогаз виплатить до бюджету у вигляді дивідендів та рентних платежів.

Після цього в рамках реструктуризації їх перерахують на рахунки підприємств теплокомуненерго, а вони вже погасять значну частину боргів перед "Нафтогазом".

Тобто більшість цих грошей повернеться на рахунки НАКу, які компанія планує використати на закупівлі газу для проходження опалювального сезону.

Таким чином, левова частина коштів у результаті знову опиниться на рахунках НАКу, які планує використовувати для закупівлі газу.

Нагадуємо:

"Нафтогаз" отримає 51 млрд грн компенсації за втрату контролю над газотранспортною системою у 2019 році в результаті анбандлінгу, 48 млрд грн з них буде виплачена "Оператором ГТС".

Так як на опалювальний сезон потрібно близько 19 млрд куб м газу, з яких Україна має лише 15 млрд куб м, ще 4 млрд куб м потрібно докупити.

Верховна Рада на засіданні 14 липня схвалила законопроєкт №3508-д у цілому, яким пропонується механізм реструктуризації боргів, що виникли на рахунках теплокомуненерго, газзбутів та облгазів за газ – вони перевищують 100 млрд грн.

Читайте також: Споживачі, комунальники та постачальники заборгували "Нафтогазу" 100 мільярдів. Що далі: три сценарії

Велика жовтнева революція: Як "Нафтогаз" витратить 50 мільярдів на перехід від "реформаторства" до "соціалізму"

Економічна правда



