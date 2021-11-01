На Черкащині продали спиртзавод втричі дорожче "старту" – за 162 мільйони

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Під час приватизаційного аукціону Косарського МПД ціни зросла зі стартових 49,4 млн грн до 162 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Фонду держмайна, Прозорро.Продажі.

У ФДМ зауважують, що потужності заводу дозволяють виготовляти близько 35 тисяч літрів спирту.

В аукціоні взяли участь 8 компаній. Переможцем стало ТОВ "АГРОФІРМА ІМ.ГОРЬКОГО" з пропозицією у понад 162 млн грн, що у 3,3 рази вище за стартову ціну. ТОВ входить до агрохолдингу Ristone Holdings.

Засновником та бенефіціаром компанії є екснардеп від фракції "Блоку Петра Порошенка" Вадим Нестеренко. Він також очолює наглядову раду Ristone Holdings та є її засновником.

Другу найвищу ціну запропонувало ТОВ "Національна горілчана компанія" – рівно 162 млн грн.

Тепер переможець аукціону повинен підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації Косарського МПД вважатиметься офіційно завершеним.

У разі відмови, перемога в аукціоні перейде до "Національної горілчаної компанії".

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Економічна правда