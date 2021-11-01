Плату за аеронавігаційні послуги "Украероруху" тепер збиратимуть через Євроконтроль

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Україна з 1 листопада долучилась до Спільної системи маршрутних зборів Євроконтролю, що дозволило впровадити в Україні європейську систему взаємодії в аеронавігаційній сфері.

Про це повідомляє прес-служба "Украероруху".

"Українська аеронавігація відтепер повністю інтегрована в загальноєвропейську систему. Нарешті завершився процес, який тривав 17 років. Він охоплював масштабну адаптацію української аеронавігації до сучасних світових стандартів та технічних процедур.

Це крок уперед для покращення взаємодії держави та бізнесу.

Нова система формування ставок та оплати за авіанавігаційне обслуговування є прозорою, зрозумілою та зручною для користування авіакомпаніями. Водночас унеможливлюється накопичення боргів авіаперевізників за користування послугами Украероруху", - заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Зазначається, що з 1 листопада справляння плати за аеронавігаційні послуги на маршруті в повітряному просторі України від українських та зарубіжних авіакомпаній буде здійснюватись через Центральне бюро маршрутних зборів Євроконтролю (Central Route Charges Office – CRCO).

"Крок за кроком Україна імплементує в авіаційній галузі основоположні європейські принципи, які дозволяють нам бути рівноправним, транспарентним та ефективним партнером та учасником європейського авіаційного ринку.

Техінтеграція дає конкретні переваги кожному учаснику авіаційного ринку. Для авіакомпаній – відкритий та стандартизований процес формування ставок, їх щорічна актуалізація та зручна оплата рахунків. Украероруху – повне покриття власних витрат за рахунок ставок та гарантія їх повної оплати авіакомпаніями. Для України – засвідчення непохитності евроінтеграційного курсу в зовнішній політиці", - сказав керівник Украероруху Андрій Ярмак.

Економічна правда