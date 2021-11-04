Перед відставкою Любченко розпустив Експортно-кредитне агентство

Олексій Любченко фото: ДПС

Міністр економіки Олексій Любченко, якого Рада 3 листопада відправила у відставку, перед звільненням підписав накази про дострокове припинення повноважень усіх 5 членів наглядової ради ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" і голови правління товариства Руслана Гашева.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

"Причиною такого рішення стала вкрай незадовільна діяльність товариства та відсутність реагування на це з боку членів наглядової ради.

Відтак, враховуючи стан фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" та відсутність дієвих заходів з покращення відповідних показників, стратегії розвитку товариства, міністром було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень також голови правління товариства Руслана Гашева", - заявили у міністерстві.

Зазначається, що за рік на керівній посаді (з 03.11.2020 - в.о. голови правління, з 04.03.2021 - голова правління) Русланом Гашевим "не було вжито заходів, які б сприяли виконанню товариством покладених на нього законодавством повноважень щодо стимулювання українських підприємств-експортерів та, відповідно, збільшення експорту".

"Товариством припинено роботу над створенням таких продуктів як страхування експортних кредитів портфельним методом та страхування факторингу.

Досі не запрацювала програма компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами, що є одним з основних інструментів стимулювання діяльності вітчизняних підприємств", - підкреслюють в Мінекономіки.

Зазначається, що за 9 місяців 2021 укладено 4 договори страхування та отримано дохід у розмірі лише 116 тис грн. Натомість видатки товариства за цей час сягнули 19,5 млн грн.

"Міністерством враховано порушення керівних принципів ОЕСР під час призначення Руслана Гашева головою правління товариства.

Попри те, що конкурс на призначення членів наглядової ради товариства завершився 31 січня 2021, призначення Руслана Гашева головою правління товариства 4 березня 2021 відбулось шляхом прийняття наказу Мінекономіки", - додали у відомстві.

Там додали, що готують оголошення про проведення конкурсу на посади членів наглядової ради товариства.

"Надалі вже оновлена наглядова рада має визначити порядок проведення публічного конкурсу на посаду голови правління товариства та, з урахуванням керівних принципів ОЕСР, провести його у відповідності до вимог щодо законності, прозорості та чесної конкуренції", - резюмували у міністерстві.

Нагадаємо:

3 листопада на засіданні Верховної Ради депутати звільнили з посад трьох міністрів: віцепрем'єра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, першого віцепрем'єра - міністра економіки Олексія Любченка та міністра довкілля Романа Абрамовського.

Верховна Рада 4 листопада підтримала кандидатуру Юлії Свириденко на посаді першої віцепрем’єрки - міністерки економіки.

Економічна правда