Президентский тариф: как могут пересмотреть цены на газ

На повестке дня снова стоит вопрос пересмотра тарифов на газ. Какие варианты сейчас обсуждаются, как это может повлиять на цены, и что думают об этом участники рынка.(укр)

На тлі "тарифних" протестів у регіонах влада взялась на скору руку знижувати ціну на газ.

Одразу після доручення президента Володимира Зеленського "вирішити питання з тарифами", прем’єр Денис Шмигаль представив два варіанти, які можуть бути реалізовані найближчим часом.

Один з них фактично повертає пільговий режим, який був скасований 1 серпня минулого року, щоправда, у іншому, колоритному вигляді.

Які варіанти зниження тарифів пропонують учасники процесу, коли вони можуть бути ухвалені та що про це думають трейдери?

Запахло протестами

Що тарифи на газ і його доставку з 1 січня 2021 року зростуть стало відомо ще наприкінці минулого року. Ціни на блакитне паливо після запуску ринку газу з 1 серпня 2020 року зростали чи не щомісяця. Проте ніхто на це особливо не реагував.

На зростання тарифів населення відреагувало вже після святкування Нового року. Вимагаючи зменшення тарифу за транспортування природного газу 4 січня близько 300 жителів Лубенського району Полтавської області перекрили трасу Харків-Київ.

В листопаді 2020 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, схвалила проєкти тарифів на послуги розподілу газу на 2021 рік. В середньому вартість транспортування одного кубічного метру з 1 січня порівняно з липнем 2020 року, зросла на 74%. В "Полтавагаз" тариф зріс на 90% – до 2,48 грн за куб м.

Через тиждень – 11 січня – на протести вийшли жителі п'яти населених пунктів Чернівецької області, перекривши трасу Чернівці-Івано-Франківськ. Вони вимагали не тільки зменшення тарифів на транспортування (тариф "Чернівцігаз" зріс на 104%. – ЕП) газу, але і зменшення ціни на блакитне паливо. З листопада вартість кубічного метру газу для жителів цієї області зросла на 11,7%, а в середньому по Україні на 12,2%.

На зростання протестних настроїв відразу відреагували в Офісі президента. В той же день президент Володимир Зеленський поставив Кабміну завдання "терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення".

Вже за кілька годин прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що під час наради з керівництвом Міненерго, НАК "Нафтогаз", НКРЕКП, Оператором ГТС та представниками Офісу президента напрацювали два підходи, які "дозволять суттєво знизити тарифи на газ для населення".

Два підходи

Перший варіант запропонували представники НАК "Нафтогаз". В НАК запропонували зобов'язати всі газопостачальні компанії публікувати тарифи на доставку газу на рік вперед.

На думку представників "Нафтогазу", це має посилити конкуренцію між газопостачальними компаніями за базу споживачів, що у підсумку повинно призвести до зменшення "платіжок" за газ.

Але лише в частині доставки блакитного палива.

Другий варіант розробляэ Міністерство енергетики під керівництвом Юрія Вітренка.

Він передбачає, що тарифи на газ будуть розраховуватися за формулою "хаб мінус" (ціна на європейському хабі NGG мінус плата за транспортування. – ЕП). Також пропонується тимчасово обмежити маржу постачальників – до рівня 2,5%.

Міненерго пропонує переглянути ціну для "соціально вразливих" споживачів. Фактично, йдеться про регулювання цін для всіх побутових споживачів – населення (близько 12,5 млн споживачів. – ЕП).

Юрій Вітренко вважає, що в разі введення обмежень ціни за формулою "хаб мінус" вдасться знизити ціну на газ майже на 45%.

"За нашими підрахунками йдеться про рівень ціни 5,36 тисяч гривень, тобто на 44% менше, ніж середньозважена ціна в січні. Якщо нічого не робити, то потрібно очікувати, що ціна в лютому збільшиться ще приблизно на 15%", – заявив керівник міністерства.

Він додав, що при ціноутворенні за формулою "хаб мінус" ціна на газ вже в січні 2021 року могла б бути на рівні 5,9 тис грн за тис куб м, що на 22% менше, ніж січнева ціна "Нафтогазу".

Для "вразливих" споживачів газ постачальники повинні купувати у підконтрольного НАКу "Укргазвидобування". Ціна переглядатиметься раз на рік на підставі котирувань на біржі в листопаді.

Вітренко вважає, що таке ціноутворення буде вигідне для добувної компанії, а газопостачальні компанії могли б конкурувати між собою, пропонуючи споживачам меншу націнку.

Що кажуть учасники ринку

CEO трейдера ETG Володимир Шведкий стверджує, що обидва запропоновані варіанти – на руку "Нафтогазу" та газзбутам.

"Якщо реалізують ці варіанти, ми побачимо, як "Нафтогаз" та газзбути посилять свою присутність на ринку, тому що маржинальність 2,5% не дасть змогу виходити на ринок новим компаніям", – сказав він.

На його думку, це законсервує клієнтські портфелі газзбутів та "Нафтогазу" на ринку та "відродить державну-технічну монополію, яка існувала більше 25 років до цього".

В свою чергу директор компанії "ЙЕ Енергія" (найбільший постачальник газу для населення, пов’язаний з операторами ГРМ Дмитра Фірташа. – ЕП) Артем Компан заявляє, що формули типу "хаб плюс" чи "хаб мінус" не є ефективними.

"Необхідно за допомогою правильно функціонуючої біржі сформувати свій індикатор", – вважає Компан.

"Держава може встановлювати граничну ціну на ресурс для протидії спекуляціям. Але для визначення такої ціни необхідний діалог з бізнесом, щоб коректно визначити витрати, які несе бізнес.

Повернення до ПСО (пільгова ціна. – ЕП) після півроку роботи ринку – це відкат назад. Втручання держави в процес реформування ринку газу дасть короткочасний ефект у вигляді зниження ціни, але в результаті призведе до негативних наслідків, в тому числі і для кінцевих споживачів", – додав він.

СЕО ЕТG виступає за вільний продаж ресурсу "Укргазвидобування" постачальникам.

"На першому етапі від 6 до 12 місяців роботи ринку прийнятною для таких компаній може бути фіксована маржинальність, але не нижче 8-10%. Це дасть змогу комерційним компаніям стимулювати конкуренцію монополістам за рахунок більш ефективних бізнес-моделей, створювати нові ціннісні пропозиції, вдосконалювати та розвивати сервіси для споживачів", – додав Шведкий.

Окреме питання – як на ініціативи уряду відреагує МВФ, який системно виступав проти будь-якого регулювання на ринку газу.

Напередодні місія Фонду відновила свою роботу в Україні в рамках першого перегляду програми Stand-by, а під час перемовин кредитор традиційно бере паузу на коментування, тому отримати його позицію поки не вдалося.

Коли може бути ухвалено рішення по газу? За даними ЕП, наради щодо тарифного питання наразі проводяться щодня, зацікавлені відомства вносять свої пропозиції.

"На цьому тижні очікується температурний мінімум, ціни на газ в Європі вже почали реагувати. Якщо нічого не робити, у лютому побачимо чергове зростання цін, тому фінальне рішення по тарифах буде вже найближчим часом", – заявив співрозмовник ЕП в уряді.