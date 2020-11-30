Ціна на розподіл газу зросте: Регулятор схвалив нові тарифи для облгазів

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, схвалила проєкти тарифів на послуги розподілу природного газу на 2021 рік.

Про це повідомляється на сайті НКРЕКП.

Зазначається, що Нацкомісія вирішила схвалити і оприлюднити на офіційному сайті постанови про встановлення тарифів для 22 операторів газорозподільних мереж з метою одержання зауважень і пропозицій. Згідно з документами, тарифи для 20 з 22 облгазів планується підвищити.

Зокрема, тариф "Київоблгазу" зросте з 0,81 грн до 1,55 грн за кубометр (без ПДВ), "Київгазу" - з 0,28 грн до 0,32 грн, "Одесагазу" - з 0,79 грн до 0,89 грн, "Полтавагазу" - з 1,09 грн до 2,07 грн, "Херсонгазу" - з 0,94 грн до 1,8 грн, "Луганськгазу" - з 0,92 грн до 1,13 грн за кубометр.

При розрахунку тарифів на послуги розподілу природного газу була врахована необхідність компенсації недоотриманої тарифної виручки облгазів за 2015 - 2019 роки, а також компенсація витрат, пов'язаних з різницею в цінах при закупівлі в 2015 - 2019 роках природного газу, необхідного для забезпечення виробничо-технологічних потреб.

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Економічна правда