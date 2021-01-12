Перехід на нову формулу здешевить газ для населення на 45% – Вітренко

Міністерство енергетики пропонує з 1 лютого обмежити ціну на газ для "вразливих" споживачів рівнем "хаб мінус" з додаванням певної граничної націнки постачальників і фіксувати таку ціну на рік.

Про це написав в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко на своїй сторінці в Facebook.

"За нашими розрахунками мова йде про рівень ціни 5,36 тис грн, тобто на 44% менше, ніж середньозважена ціна в січні. Якщо нічого не робити, то потрібно очікувати, що ціна в лютому збільшиться ще приблизно на 15%", - написав Вітренко.

За його словами, підконтрольна НАК "Нафтогаз України" компанія "Укргазвидобування" буде продавати постачальникам для "вразливих" споживачів газ за ціною "хаб мінус", ціна буде переглядатися раз на рік на підставі котирувань на біржі в листопаді, і таке ціноутворення є вигідним для видобувної компанії.

Він уточнив, що наразі пропозиція Міненерго знаходиться на стадії обговорення.

"Можуть бути "підводні камені", зокрема юридичні обмеження; важливо врахувати всі ризики, зокрема ризик маніпуляцій з боку постачальників; нам потрібно спокійно пояснити МВФ, що мова йде саме про адекватні ринкові заходи, а не про відкат назад", - зазначив в.о. міністра.

Вітренко вказав, що Міненерго готове розглянути альтернативні пропозиції, якщо вони кращі і швидше вирішують проблеми на ринку.

Відповідно до проведеного за дорученням прем'єр-міністра моніторингу цін на газ для населення в січні, основні постачальники - облгаззбути - постачають газ за середньозваженою ціною 9,6 тис грн (в діапазоні від 6,99 тис грн до 10,8 тис грн), газопостачальна компанія "Нафтогазу" - по 7,2 тис грн.

"Тобто у облгаззбутів в середньому ціна на 33% вище. Але при цьому їх частка "ринку" - 89%", - написав чиновник.

У той же час він вважає, що і ціна "Нафтогазу" не є ринковою через відсутність досконалої конкуренції на оптовому ринку. Причиною Вітренко назвав домінування російського "Газпрому" на ринках Центральної і Східної Європи, в тому числі його відмова від продажу газу на кордоні РФ-Україна і блокування експорту газу з РФ і Середньої Азії іншими компаніями.

"Якби "Газпром" цього не робив, то з економічної точки зору можна було б очікувати, що ціна на оптовому ринку була б на рівні "хаб мінус транспорт" - ціна на ліквідному європейському ринку, куди через Україну йде газ з території РФ, мінус вартість транспортування від кордону РФ-Україна до європейського ринку", - пояснив голова Міненерго.

Він уточнив, що на січень така ціна становила б 5,9 тис грн, а значить "Нафтогаз" продає за ціною на 22% вище "хаб мінус".

На його думку, "Нафтогаз" має можливості для того, щоб активно боротися проти зловживання "Газпромом" своїм домінуючим становищем, і може подавати скарги до Європейського антимонопольного органу, а також навіть ініціювати новий міжнародний арбітраж за угодою про організацію транзиту, підписаної в кінці грудня 2019 року.

Читайте також: Ціни на газ для населення зростуть: скільки українці платитимуть у січні

Нагадуємо:

10 січня у низці регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів, вони продовжилися й 11 січня. Протестують, зокрема, у Харківській, Полтавській, Миколаївській і Чернівецькій областях.

Президент Володимир Зеленський поставив Кабміну завдання терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення, заявивши, що "ми не можемо дозволити зростання ціни для наших громадян".

Міністерство енергетики розглядає варіанти зміни механізму формування ціни на природний газ для побутових споживачів.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що під час наради з керівництвом Міненерго, НАК "Нафтогаз", НКРЕКП, Оператором ГТС та представниками Офісу президента напрацювали два підходи, які "дозволять суттєво знизити тарифи на газ для населення".

Економічна правда