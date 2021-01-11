Шмигаль розповів про підходи для зниження тарифів на газ для населення

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що під час наради з керівництвом Міненерго, НАК "Нафтогаз", НКРЕКП, Оператором ГТС та представниками Офісу президента напрацювали два підходи, які "дозволять суттєво знизити тарифи на газ для населення".

Про це він написав у Telegram.

"Перший підхід - це формування тарифів на газ за формулою "ціна на європейських хабах "мінус" транспортування газу до України", який пропонує Міністерство енергетики", - пояснив голова уряду.

За його словами, також пропонується тимчасово обмежити маржу для газопостачальників.

"Очікуваний результат: суттєве зниження тарифів і нівелювання спроб спекулянтів зберегти надприбутки в умовах формування нових європейських правил", - пояснив Шмигаль.

"Другий підхід, який пропонує державна компанія "Нафтогаз", - це посилення конкуренції на ринку шляхом обов'язкової публікації всіма газопостачальними компаніями свого річного тарифу на газ, як це вже робить "Нафтогаз".

Крім того, пропонується, аби газопостачальні компанії почали активно конкурувати за базу споживачів, що призведе до зниження тарифів у межах відкритих торгів. Очікуваний результат: посилення конкуренції та, як наслідок, суттєве зменшення платіжок для українців", - додав він.

Шмигаль також зазначив, що за результати наради з відповідальними відомствами "сформували механізм, який дозволить зменшити ціну на транспортування газу".

"НКРЕКП (Нацкомісія з тарифів - ред.) терміново починає ретельну перевірку всіх газопостачальників, які на сьогодні мають найвищі тарифи на цю послугу", - підкреслив прем'єр.

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Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський поставив Кабміну завдання терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення, заявивши, що "ми не можемо дозволити зростання ціни для наших громадян".

Міністерство енергетики розглядає варіанти зміни механізму формування ціни на природний газ для побутових споживачів.

Із 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло та електроенергію. Також у 2021 році українці платитимуть більше не тільки за газ як товар, але і за його постачання.

10 січня у низці регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів, вони продовжилися й 11 січня. Протестують, зокрема, у Харківській, Полтавській, Миколаївській і Чернівецькій областях.

Економічна правда