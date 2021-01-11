Зеленський про тарифи на газ: Ми не можемо дозволити зростання ціни для українців

Президент Володимир Зеленський поставив Кабміну завдання терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення, заявивши, що "ми не можемо дозволити зростання ціни для наших громадян".

Про це він сказав під час енергетичної наради щодо питання з тарифами на газ для населення, передає Офіс президента.

Зазначається, що у нараді взяли участь прем’єр-міністр Денис Шмигаль, т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко, міністр фінансів Сергій Марченко, міністр соціальної політики Марина Лазебна, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та його заступники.

"Тарифи на газ для населення мають бути справедливими. Ціна на газ зростає на ринку через погодні умови та інші причини, які склалися в Європі, і ми не можемо дозволити зростання ціни для наших громадян", - підкреслив Зеленський.

На нараді повідомили, що Кабмін "готує системні рішення щодо вибудовування балансу на енергетичному ринку".

"Юрій Вітренко представив попередній план із суттєвого зниження тарифів на газ та встановлення ціни, яка була б справедливою з точки зору споживача.

Рішення, які обговорювалися на енергетичній нараді, передбачають також збереження макрофінансової стабільності, розвиток чесної конкуренції на ринку та допоможуть уникнути фінансового дисбалансу", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо:

Міністерство енергетики розглядає варіанти зміни механізму формування ціни на природний газ для побутових споживачів.

Із 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло та електроенергію. Також у 2021 році українці платитимуть більше не тільки за газ як товар, але і за його постачання.

10 січня у низці регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів, вони продовжилися й 11 січня. Протестують, зокрема, у Харківській, Полтавській, Миколаївській і Чернівецькій областях.

Економічна правда