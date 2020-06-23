Ексзаступниця Криклія Клітіна стала радником голови Державного космічного агентства

Колишня заступниця голови Мінінфраструктури з питань євроінтеграції Олександра Клітіна заявила, що розпочала роботу на посаді радника голови Державного космічного агентства України.

Про це вона повідомила у Facebook.

У коментарях до свого посту Клітіна зазначила, що "допомагає Агенству з міжнародним партнерством, донорами та МФО".

Також вона прозвітувала про зустріч голови Державного космічного агентства Володимира Усова із послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном.

Нагадаємо:

27 листопада 2019 року Кабмін звільнив Клітіну з посади заступника голови Мінінфраструктури за поданням міністра Владислава Криклія.

19 листопада 2019 року у мережу злили запис розмови депутатів від "Слуги народу" у Кривому Розі, де вони обговорюють заступницю міністра інфраструктури Владислава Криклія Клітіну, яка нібито потрапила на посаду "через ліжко".

Крім того, начебто Клітіна переписувалась з пранкером Джокером, де писала про корупцію у транспортній галузі і про те, що атаку на неї пов’язує з нардепом минулого скликання від БПП Андрієм Вадатурським та головою "Укрзалізниці" Євгенієм Кравцовим.

Клітіна після поради Джокера написала пост у Facebook про те, як любить свою родину і виклала фото чоловіка з сином.

Також у переписці Клітіна розповідала, що їй важко працювати з Криклієм, що він її "посунув", щоб вона не займалась "Укрзалізницею", де "вони щось мутять з тендерами на локомотиви", що Криклій "агресивно реагує", коли вона на щось звертає його увагу і пропонує змінювати людей.

Також Клітіна писала, що вона зможе "потягнути міністерство", готова про це говорити з президентом Володимиром Зеленським, але на пропозицію підготувати матеріали на Криклія, яким, за словами Джокера, "незадоволений перший", відповідала "Ну, я не знаю, якось не гарно буде зливати свого шефа".

Економічна правда