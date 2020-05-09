Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що Миколаївський морський порт "Ольвія", стане першим концесійним портом в Україні.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

"Вперше в історії України ми провели чесні та відкриті концесійні конкурси в портах "Ольвія" та Херсону.

Найближчим часом будуть підписані відповідні договори. "Ольвія" - наш перший концесійний проєкт, за яким ми реалізуємо наступні.

В рамках цього проекту ми залучаємо до роботи в Україні провідного світового оператора - катарську компанію QTerminals ", - зазначив міністр.

Також він додав, що QTerminals інвестує 3,4 млрд грн у розвиток порту.

За його словами, потужності українських портів наразі використовуються лише наполовину. Тому було обрано 2 можливих шляхи їх модернізації:



1 – порти, що демонструють зростання перевалки обсягів вантажів,наприклад, морський торговельний порт "Южний" лишаються державними;

2 – порти, які потребують додаткових інвестицій для подальшого розвитку, передаються у концесію.



"Це не тільки дозволить збільшити доходи для державних та місцевих бюджетів, які підуть на зарплати, пенсії, розвиток освіти і науки, культури. Це робочі місця для людей та гідна оплата їхньої праці. Ми гарантуємо трудовим колективам концесійних портів збереження робочих місць протягом 5 років ", - додав Криклій.

Планується, що концесійні договори портів Херсонського та "Ольвія" будуть укладені в один день.

Нагадуємо:

17 жовтня 2019 року Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про концесію" № 155-IX, який дозволяє передачу об'єктів державної власності у тимчасове користування приватним підприємствам.

Економічна правда