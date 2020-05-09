Морський порт "Ольвія" стане першим концесійним портом в Україні
Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що Миколаївський морський порт "Ольвія", стане першим концесійним портом в Україні.
Про це повідомляє прес-служба міністерства.
"Вперше в історії України ми провели чесні та відкриті концесійні конкурси в портах "Ольвія" та Херсону.
Найближчим часом будуть підписані відповідні договори. "Ольвія" - наш перший концесійний проєкт, за яким ми реалізуємо наступні.
В рамках цього проекту ми залучаємо до роботи в Україні провідного світового оператора - катарську компанію QTerminals ", - зазначив міністр.
Також він додав, що QTerminals інвестує 3,4 млрд грн у розвиток порту.
За його словами, потужності українських портів наразі використовуються лише наполовину. Тому було обрано 2 можливих шляхи їх модернізації:
1 – порти, що демонструють зростання перевалки обсягів вантажів,наприклад, морський торговельний порт "Южний" лишаються державними;
2 – порти, які потребують додаткових інвестицій для подальшого розвитку, передаються у концесію.
"Це не тільки дозволить збільшити доходи для державних та місцевих бюджетів, які підуть на зарплати, пенсії, розвиток освіти і науки, культури. Це робочі місця для людей та гідна оплата їхньої праці. Ми гарантуємо трудовим колективам концесійних портів збереження робочих місць протягом 5 років ", - додав Криклій.
Планується, що концесійні договори портів Херсонського та "Ольвія" будуть укладені в один день.
Нагадуємо:
17 жовтня 2019 року Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про концесію" № 155-IX, який дозволяє передачу об'єктів державної власності у тимчасове користування приватним підприємствам.
Економічна правда
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