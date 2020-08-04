Керівник Адміністрації морпортів з дружиною не задекларували нерухомість у Німеччині на 13 мільйонів

В.о голови державної Адміністрації морських портів України Олександр Голодницький та його дружина Алла Мельохіна володіють незадекларованою нерухомістю у Німеччині на понад 400 тисяч євро.

Про це стало відомо із документів, що опинились у розпорядженні ЕП.

Згідно виписки з реєстра нерухомості ФРН станом на березень 2018-го року Голодницький володіє квартирою у Дюссельдорфі вартістю у 230 тисяч євро.

У свою чергу дружина Голодницького – Алла Мельохіна – володіє двома будинками у Мюнхені вартістю в 198 тисяч євро. При цьому у документі вказано два прізвища дружини Голодницького – Мельохіна та Голодницька. Що може вказувати на її подвійне громадянство.

В усіх поданих з 2017-го року деклараціях подружжя закордонна нерухомість вказана не була.

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Дружина Голодницького - Мельохіна працює в філії АМПУ - ДП "Дельта-Лоцман" на посаді заступника начальника філії з економіки та фінансів. Начальником "Дельти" довгий час є Голодницький. Зараз він поєднує цю роботу з з посадою в.о голови в АМПУ.

Голодницький був начальником "Дельти" з 2005-2006рр. та з 2008-2013рр.

У 2013-му році Голодницький попрацював заступником голови АМПУ, а пізніше знову повернувся до "Дельта-Лоцман", яке після реформи 2013-го року стало філією Адміністрації морпортів.

Кабмін призначив Голодницького т.в.о голови АМПУ у січні, тоді ж Мінінфраструктури оголосило конкурс на цю посаду (на який Голодницький, згідно із повідомленнями ЗМІ, не подав документи). Навесні конкурс було відкладено через карантин. Попередній керівник держпідприємства Райвіс Вецкаганс три роки пропрацював в статусі виконуючого обов'язки голови АМПУ, так і не пройшовши конкурсні процедури.

Зараз, згідно задекларованих даних подружжя володіє 4 квартирами у Миколаєві загальною площею в 209 кв.м та однією у Києві із площею 77 кв.м, а також земельною ділянкою у курортному селі Покровка площею в 1000 кв.м.

За 2019 рік, разом з банківськими відсотками Голодницький і його дружина отримали доходи в сумі 2,5 млн гривень.

З них майже 1,5 млн гривень - зарплата Голодницького на посаді глави "Дельта-Лоцмана" і 478 тис. гривень зарплата його дружини на цьому ж підприємстві.

До кінця 2019 року офіційні фінансові активи сім'ї Голодницького становили 897,1 тис. гривень, 40,1 тис. доларів і п'ять тисяч євро.

Довідка. Адміністрація морських портів України розпочала роботу в червні 2013 року, об'єднавши держпідприємства, які увійшли до нової структури шляхом виділення з них стратегічних об'єктів портової інфраструктури та іншого майна.

На материковій частині України налічується 13 державних морських портів.

АМПУ є одною з найприбутковіших інфраструктурних держкомпаній в країні.

Економічна правда