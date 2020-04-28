Криклій про УЗ: Питання консультацій Deutsche Bahn поки ставимо на паузу

Питання консультацій німецькою компанією Deutsche Bahn щодо трансформації "Укрзалізниці" поки ставиться на паузу, а для IPO "Укрзалізниці" (перший публічний продаж акцій - ред.) зараз "точно невдалий час".

Про це в інтерв'ю liga.net заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Питання консультацій Deutsche Bahn поки ставимо на паузу. Ви пам'ятаєте суму тендеру - 80+ млн грн. Зараз УЗ не може собі цього дозволити. Більш того, вони не зможуть приїхати - у нас обмеження на в'їзд іноземців. Тому ми перенесемо все в термінах", - підкреслив міністр.

За його словами, у будь-якому випадку потрібно працювати, щоб УЗ була сучасною компанією, "холдингом з трьох або більше операторів - інфраструктура, вантажні та пасажирські перевезення".

На питання, чи транфсормація УЗ тепер теж на паузі, Криклій відповів:

"Ні, але зараз в пріоритеті забезпечення фінансової стабільності компанії, захист інтересів колективу, автоматизація процесів, оновлення рухомого складу та вагонного парку, і звичайно - боротьба з корупцією".

За словами голови Мінінфраструктури, для публічного розміщення акцій УЗ "зараз точно невдалий час".

"Ми отримаємо негативну оцінку - нам це не цікаво. IPO - так. У цьому році - не впевнений. Багато що залежить від розвитку ситуації з пандемією", - підкреслив він.

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Нагадуємо:

5 лютого "Укрзалізниця", німецька залізниця Deutsche Bahn та її компанія-підрозділ по консалтингу DB Engineering & Consulting підписали меморандум про взаєморозуміння та стратегічне партнерство, в якому йдеться про надання німецькою стороною управлінської та/або технічної підтримки.

Раніше повідомлялось, що німецький залізничний оператор Deutsche Bahn з урядом України та найбільшим українським залізничним перевізником "Укрзалізницею" опрацьовують питання стратегічного партнерства.

Міністерство інфраструктури підписало з найбільшим залізничним оператором Німеччини "Меморандум про взаєморозуміння".

Як повідомляв Гончарук, консультанти від найбільшого залізничного оператора Німеччини Deutsche Bahn надаватимуть свої послуги для "Укрзалізниці" менеджменту або будуть залучені до управління компанією на певному етапі.