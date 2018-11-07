Омелян розповів про просування проекту Hyperloop в Україні

Реалізація проекту Hyperloop в Україні йде за планом.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі Радіо НВ, передає "Новое Время".

"Ми дотримуємося графіка. До кінця року очікуємо наукове обгрунтування від НАНУ, потроху вже шукаємо інвесторів, розуміємо, де цей майданчик може бути. Є цікаві речі. Як тільки будемо готові вийти публічно - відразу ж про це скажемо", - сказав він.

Раніше Міністерство інфраструктури та компанія Hyperloop Transportation Technologies домовилися про співпрацю в галузі розвитку технологій високошвидкісного транспортування — Hyperloop.

В лютому Омелян заявив, що Україна наступного року може почати будівництво тестового майданчика в місті Дніпро для впровадження в країні надшвидкісного сполучення типу Hyperloop за кошти приватних інвесторів.

У Мінінфраструктури заявили, що квиток на Hyperloop коштуватиме дешевше, ніж на літак і поїзд.

Hyperloop - це розроблена Ілоном Маском транспортна система, що складається із сталевих труб, усередині яких переміщається поїзд - герметична капсула на аеродинамічній подушці. Швидкість такої капсули може перевищувати 600 кілометрів на годину.

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