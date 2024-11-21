Новости 21 ноября: санкции против "Газпромбанка", возобновление полетов в Украине, отключение света

О возобновлении полетов: Авиационная служба Украины готова возобновить полеты на 95%, но ключевым фактором для этого остается обеспечение безопасности пассажиров.

О повреждении ДТЭК: Ракетные удары, нанесенные Россией на выходных, поразили три из пяти работающих тепловых электростанций, принадлежащих украинскому энергетическому гиганту ДТЭК, и одна из них до сих пор не работает. Объектами нападений также были и распределительные станции.

О Фирташе: Правительство Великобритании ввело санкции против Дмитрия Фирташа, определив его действия как подпадающие под Глобальный регламент по антикоррупционным санкциям.

Об отключении света: В пятницу 22 ноября энергетики будут применять графики отключения света с 6:00 до 22:00.

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О критических предприятиях: Во время аудита критически важных предприятий были выявлены незначительные нарушения: только 5% предприятий были лишены этого статуса.

О нефти из Кувейта: Кувейтская нефтяная корпорация (KPC) планирует потратить около 10 млрд динаров (33 млрд долларов) в течение пяти лет на наращивание мощностей по добыче нефти, делая ставку на устойчивый спрос на десятилетия вперед.

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Где в Украине искать работу и почему даже на востоке не все безнадежно

Анализ предложений работы из полутысячи городов свидетельствует: ярмарка вакансий на западе постепенно стихает, тогда как на востоке шанс найти работу - благодаря локальной миграции - за последний год вырос больше всего.