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Статус критичних для економіки втратили 5% підприємств – Forbes

Четвер, 21 листопада 2024, 16:51 - Артур Крижний

Під час аудиту критично важливих підприємств були виявлені незначні порушення: лише 5% підприємств були позбавлені цього статусу.

Про це розповів заступник міністра економіки Віталій Кіндратів у коментарі Forbes Ukraine.

Найбільші зловживання з боку компаній:

  • різке та необґрунтоване зниження підприємствами заробітної плати працівників після набуття критичності;
  • використання різних моделей бронювання для понаднормового збільшення чисельності заброньованих;
  • деякі регіональні критерії мали формальні ознаки;
  • необґрунтоване збільшення штатної чисельності після визначення критичності, зокрема у підприємств, що можуть бронювати 100% працівників.

Читайте детальніше про бронювання: Як зміниться система бронювання працівників?

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Економічна правда
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