Статус критичних для економіки втратили 5% підприємств – Forbes
Четвер, 21 листопада 2024, 16:51 -
Під час аудиту критично важливих підприємств були виявлені незначні порушення: лише 5% підприємств були позбавлені цього статусу.
Про це розповів заступник міністра економіки Віталій Кіндратів у коментарі Forbes Ukraine.
Найбільші зловживання з боку компаній:
- різке та необґрунтоване зниження підприємствами заробітної плати працівників після набуття критичності;
- використання різних моделей бронювання для понаднормового збільшення чисельності заброньованих;
- деякі регіональні критерії мали формальні ознаки;
- необґрунтоване збільшення штатної чисельності після визначення критичності, зокрема у підприємств, що можуть бронювати 100% працівників.
Читайте детальніше про бронювання: Як зміниться система бронювання працівників?
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