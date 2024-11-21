Кулеба назвав умову відновлення польотів в Україні: поки 95% готовності

Авіаційна служба України готова відновити польоти на 95%, але ключовим фактором для цього залишається забезпечення безпеки пасажирів.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба в проєкті "Карпʼяк на Суспільному".

За його словами, від моменту ухвалення рішення до запуску рейсів у Львові чи Борисполі потрібно приблизно 45–50 днів. Однак критично важливою умовою є забезпечення безпеки пасажирів.

"Архітектура безпеки передбачає дуже серйозні засоби протиповітряної оборони, які сьогодні в країні задіяні за призначенням. Тому, коли в нас буде достатньо протиповітряної оборони для того чи іншого аеропорту, ми зможемо про це говорити. На сьогодні, на жаль, це недоцільно", — наголосив міністр розвитку громад та територій.

Реклама:

Відповідаючи на запитання, чи можна сподіватися на відкриття авіасполучення у 2025 році, Кулеба зазначив, що все залежатиме від ситуації на фронті.

"Сподіватись, звичайно, ми можемо. Але якщо бути реалістичними, то в принципі ми можемо говорити про це виключно з оглядкою на фронт. Як і всі інші питання, які стосуються розвитку нашої країни — у першу чергу фронт, після цього вже — будь-який інший розвиток", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо:

Реклама:

Державіаційна служба України розглядає можливість поетапного і часткового відкриття повітряного простору для цивільної авіації, а першим містом з працюючим аеропортом може стати Львів.