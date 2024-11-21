Британія визнала Фірташа корупціонером і запровадила проти нього санкції

Дмитро Фірташ

Уряд Великої Британії запровадив санкції проти Дмитра Фірташа, визначивши його дії як такі, що підпадають під Глобальний регламент щодо антикорупційних санкцій.

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Санкції запроваджуються на підставі того, що Фірташ "є або був залучений до відповідальності за серйозну корупцію або участь у ній".

Зокрема, Фірташ був залучений до підкупу державних посадових осіб для отримання ліцензій на видобуток корисних копалин, а також був залучений до незаконного присвоєння майна газотранспортної мережі України, зазначено у повідомленні.

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Також Британія ввела санкції проти дружини Дмитра Фірташа — Лади Фірташ — на підставі того, що вона була "залучена до отримання фінансової вигоди або отримання будь-якої іншої вигоди від серйозної корупції".

Зазначається, що Лада Фірташ отримала фінансову вигоду від корупції свого чоловіка Дмитра Фірташа та пов'язана з особою, яка залучена або була залучена до серйозної корупції, а саме з її чоловіком Дмитром Фірташем, зазначено у повідомленні.

Санкції передбачають заморожування активів та заборону на пересування.

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Нагадаємо:

Дмитра Фірташа затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро, після чого він оскаржував свою екстрадицію в США. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.

Олігарх Дмитро Фірташ у 2022 році зазнав чергової поразки в австрійських судах і перебуває за крок до екстрадиції до США

16 червня 2023 року повідомлялося, що австрійський суд виніс рішення на користь Фірташа у справі щодо вимоги екстрадувати його в США за звинуваченням у корупції.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 червня 2024 року про продовження санкцій проти українських бізнесменів Дмитра Фірташа та Павла Фукса і низки російських олігархів на 10 років.