Кувейт витратить понад 30 мільярдів доларів на збільшення видобутку нафти

Кувейтська нафтова корпорація (KPC) планує витратити близько 10 млрд динарів (33 млрд доларів) протягом п'яти років на нарощування потужностей з видобутку нафти, роблячи ставку на стійкий попит на десятиліття вперед.

Про це повідомляє Bloomberg.

Витрати KPC є частиною інвестиційної програми вартістю 20 мільярдів динарів, яка розпочалася у квітні і охоплює всі сфери - від розвідки та видобутку до нафтохімії. Підрозділ розвідки та видобутку державної компанії має на меті досягти потужності у 3,2 мільйона барелів на день наступного року, а до 2035 року - 4 мільйони барелів на день.

Кувейтський прогноз щодо попиту перегукується з думкою низки інших виробників і трейдерів, таких як TotalEnergies SE і Vitol Group. Проте Міжнародне енергетичне агентство, радник ключових країн-споживачів, заявило, що використання нафти припинить зростати до 2030 року, оскільки перехід на електромобілі та відновлювані джерела енергії набирає обертів.

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Кувейт вже входить до десятки найбільших світових виробників, видобуваючи трохи менше 2,5 млн барелів на день. Це випереджає інших членів ОПЕК - Нігерію та Лівію.

Потенційною перешкодою для розширення видобутку є її квота в рамках ОПЕК+, яка становить близько 2,4 мільйона барелів на день. Група має розпочати серію щомісячних збільшень видобутку на початку наступного року, але вони будуть скромними.

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На грудневій зустрічі ОПЕК+ матиме обмежені можливості для маневру у своїй нафтовій політиці.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) знизила прогноз зростання світового попиту на нафту в 2024 та 2025 році, приділивши особливу увагу Китаю, Індії та іншим регіонам, що стало четвертим поспіль переглядом прогнозу у бік зниження.