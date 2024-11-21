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Росія на вихідних вдарила по 3 з 5 працюючих ТЕС ДТЕК, — Reuters

Четвер, 21 листопада 2024, 17:47 - Олексій Артемчук

Ракетні удари, завдані Росією на вихідних, вразили три з п'яти працюючих теплових електростанцій, що належать українському енергетичному гіганту ДТЕК, і одна з них досі не працює. Об'єктами нападів також були і розподільчі станції.

Про це повідомляє Reutes.

ДТЕК, який забезпечував чверть потреб країни в електроенергії до великої війни, постраждав від кампанії повітряних атак, яку Росія відновила в березні.

Зазначається, що поки що неясно, скільки часу знадобиться для їх повного відновлення. 

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Українські урядовці заявляють, що Росія накопичила сотні ракет для проведення нових атак, але застерігають від невтішних прогнозів, які, за їхніми словами, грають на руку Росії і створюють відчуття паніки.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко, заявив, що в неділю було завдано "серйозної шкоди", і звернувся до західних союзників України з проханням надати більше засобів протиповітряної оборони, щоб запобігти подальшим руйнуванням.

До недільної атаки ДТЕК відновив близько половини потужностей, які він мав до початку страйків у березні, повідомляла компанія раніше.

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Нагадаємо:

Українська енергомережа перебуває під "підвищеним ризиком катастрофічного збою" після ракетної та дронової атаки Росії в неділю.

ДТЕК електроенергія
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