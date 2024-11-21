В п’ятницю в Україні діятимуть графіки відключення світла

У п’ятницю 22 листопада енергетики застосовуватимуть графіки відключення світла з 6:00 до 22:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

6:00 – 7:00 — одна черга відключень

7:00 – 18:00 — дві черги відключень

18:00 – 22:00 — одна черга відключень

Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

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В повідомленні нагадують, що протягом доби — обсяг застосування обмежень може бути змінений. Про це можна дізнатись на сайті чи офіційних сторінках свого обленерго.

У "Укренерго" просять не вмикати кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.