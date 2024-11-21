Місто молоді, науки та IT. Чи вдалося росіянам зламати економіку Харкова сотнями КАБів?

Майдан Свободи – одна з найвідоміших локацій Харкова. Він широкий та просторий, в синхрон з архітектурою міста. Гучний, адже обабіч розташовані корпуси першого і найбільшого місцевого університету імені Василя Каразіна, який відіграв визначальну роль у розвитку Харкова.

З іншого боку площі знаходиться легендарний Будинок Державної промисловості або Держпром: без перебільшення, символ міста, зведений з залізобетону у 20-ті роки минулого століття. Грандіозна архітектура та студентський гамір – це те без чого неможливо було уявити Майдан Свободи.

Нині опівдні звичного буднього дня на центральній площі Харкова майже немає людей. Нею лише час від часу проїжджають поодинокі автомобілі та майже порожній громадський транспорт.

Довкола Харкова існувало чимало кліше: місто, куди щороку приїздять тисячі першокурсників, де бурхливо розвивається ІТ та торгівля, місто потужної музичної сцени, культурних проривів та унікальної архітектури. І куди ж без квадратної піци та деревʼяних лавок.

З 2022 року Харків став містом, яке безперервно зазнає ворожих обстрілів. Столиця Слобожанщини потерпала від російських артилерійських обстрілів, ракетних атак, а зараз мало не щодня чує вибухи керованих авіабомб (КАБ). Одна з таких впала на Майдані Свободи на наступний день після того, як журналісти ЕП поїхали з міста, вкотре пошкодивши будівлі університету та Держпрому.

Атмосфера в Харкові викликає асоціації з періодом локдауна 2020-го: вулиці здаються порожніми, життя завмерло. Але забиті вікна, зруйновані дахи багатоповерхівок і понівечені історичні будівлі в центрі міста швидко повертають до суворої реальності війни.

"Не одразу розумієш, що не так з містом. Лише потім приходить усвідомлення, що воно стало не таким різнокольоровим, яким було. Сіре, чорне. Немає усміхнених облич і сміху. Докорінно змінився демографічний стан. Оболонка та ж, але саме місто вже інше", – ділиться директор групи компаній "Фактор" Сергій Політучий.

Однак харків’яни гуртуються, допомагають один одному, запускають нові проєкти, відкривають бізнеси, а університети "переїжджають" під землю та продовжують навчати студентів. "Харків має знайти свою нову ідентичність. Він вже не місто заводів, бізнесу і студентів", – каже журналіст місцевого видання "Накипіло" та парамедик Віктор Пічугін.

ЕП провела кілька днів у цьому місті у пошуку відповіді на запитання: якою ж є його нова ідентичність?

Епіцентр лівобережжя

До початку 19-го століття Харків мало чим вирізнявся від тогочасних міст регіону. Поворотним моментом у його історії стало відкриття у 1805 році одного з перших університетів у Східній Європі. Заснований за ініціативи просвітника Василя Каразіна, він дав поштовх для перетворення міста у великий науковий, культурний, а згодом і промисловий центр.

"До відкриття університету Харків був невеликим містечком Слобідських козацьких полків, який нічим не відрізнявся від Чугуєва або Ізюма. З появою високоосвічених кадрів місто почало розвиватись, стаючи привабливішим для життя", – каже проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету (ХНУ) імені В.Н. Каразіна Олександр Головко.

На початку 20-го століття місто гостро відчуло нестабільність тих часів: з 1917 по 1919 рік влада у Харкові змінювалася шість разів. Зрештою, більшовики не змогли закріпитись у Києві і вирішили в Харкові зробити столицю радянської України. Але до цього статусу місто "не дотягувало". Тож в ньому розгорнули будівництво відомчих будівель, в ході якого з’явилася знакова споруда у конструктивістському стилі – Держпром.

Харківському Держпрому майже 100 років ФОТО: Дана Гордійчук

Влада вороже ставилась до тогочасних університетів, остерігаючись дореволюційних буржуазних знань, які для нової радянської людини були "шкідливими". Як наслідок, у 1920 році Харківський університет закрили рішенням Народного комісаріату просвіти УРСР, а на його базі працювали різні освітні установи, що неодноразово реорганізовувалися, допоки університет не відновили в 1933 році.

Так Харків став важливим освітнім хабом, який забезпечував навчання значної частини українців. Він був епіцентром інженерної освіти, тож основою економіки міста стало машинобудування, важке машинобудування, космічна та авіаційна галузі.

З відновленням незалежності Харків залишався магнітом для більшості абітурієнтів по лівий берег Дніпра. Найбільше їх приїжджало з Харківської, Полтавської та Сумської областей. Їхали з всієї країни.

"Ми з сестрою сильно хворіли в Дніпрі. Роза вітрів гнала на нас весь бруд і сморід з підприємств міста. Часті застуди змусили сім’ю задуматися про переїзд. Мама запропонувала Донецьк, але я відповів: Там ще гірша ситуація з повітрям. Запропонував Харків – місто без великих забруднюючих виробництв і з багатьма університетами, що було важливо для мого вступу.

Продали квартиру в Дніпрі, мама поїхала до Харкова оглянути місто. Їй сподобався район Північна Салтівка, вона придбала житло, ми переїхали", – згадує засновник ІТ-компанії CHM Software Дмитро Агапов.

"Харків – це студенти, які обганяють тебе в метро"

На фасаді головного корпусу ХНУ великими літерами гордовито написано "Університет". Викладачі та студенти жартують, що загальна назва підкреслює, що в Харкові, як і раніше, є лише один університет, хоч на сьогодні там їх працює понад два десятки.

До початку великої війни в Харкові навчалося близько 300 тисяч студентів, в тому числі з інших країн. Різноманіття молоді з різних регіонів та держав ставало рушійною силою для розвитку культури, дозвілля та креативних сфер економіки.

"Харків асоціювався з рухом. Це студенти, які тебе обганяли в метро. Виходиш з ними зі станції метро, вони біжать в супермаркет, а потім розходяться по гуртожитках. Завжди перебуваєш в такому русі сміху, підколів, яскравих людей", – з сумом пригадує головна редакторка "Накипіло" Олена Лептуга.

Вхід у головний корпус ХНУ ФОТО: Дана Гордійчук

Сьогодні порожні коридори харківських університетів викликають відчуття несправедливості. Там, де десятиліттями вирувало студентське життя, тепер панує тиша, а відлуння слів, сказаних в одному кінці довжелезного коридору з авдиторіями, чутно в іншому.

За словами в.о. ректора Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ) Ігоря Рубана, із приблизно 9 тисяч студентів університету в самому місті постійно перебуває не більше третини.

Ця цифра коливається: тільки-но погіршується безпекова ситуація, частина з них виїжджає. Стає трохи спокійніше – повертаються. Це ж підтверджує і Головко з ХНУ, де навчається понад 20 тисяч студентів.

В коридорах ХНУРЕ сьогодні не зустріти студентів ФОТО: Дана Гордійчук

Тимчасові міграції стали нормою. Після деокупації Харківщини багато містян повернулися, а з початком терору КАБами люди знову почали виїжджати. Хтось їде за місто на кілька днів коли відбуваються обстріли, а потім повертається.

"Люди, які залишилися, навряд виїдуть назавжди, навіть якщо буде чергова хвиля переживань через наступ, оточення тощо. Думаю, люди вже звикли до щоденної загрози", – каже Пічугін.

Зараз у Харкові проживає близько 1,4 мільйона осіб – стільки ж, скільки і до 2022 року. Пів мільйона харків’ян покинуло місто, на місця яких приїхали внутрішньо переміщені особи з прифронтових територій. Що видно не озброєним оком так це відсутність студентів.

На вході до ХНУ вас зустрічає не потік студентів, а охоронець та банер із повідомленням, що близько 25% інфраструктури університету зруйновано. Найбільшою трагедією стало влучання авіабомби в будівлю економічного факультету 2 березня 2022 року, внаслідок чого корпус був частково знищений.

Пошкоджений корпус економічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Getty Images

З 24 державних закладів вищої освіти Харківщини лише один не постраждав від російських атак. Серед найбільш зруйнованих – університети Повітряних сил, Внутрішніх справ та Каразінський.

Саме тому дедалі більше абітурієнтів обирають навчальні заклади в більш безпечних регіонах. За словами Рубана з ХНУРЕ, у 2022 році набір зменшився на 5% у порівнянні з 2021 роком, у 2023-му – ще на 10%, а цього року – на 15%. Каразінський університет лише у 2024 році за цим показником вийшов на рівень 2021 року.

Боротьба за студентів ведеться з двох боків: бізнесу конче потрібні освічені працівники, а закладам вищої освіти – кого навчати. На поверхах університетів повсякчас зустрічаються логотипи найбільших ІТ-компаній країни і не лише їхні. Так, спільно відкриваються нові освітні програми, запускається дуальне навчання з профільними компаніями.

В умовах, коли підліт ракети С-300 до Харкова займає менше 90 секунд, проводити заняття в наземній частині університетів небезпечно. Тож приватний сектор допомагає їм з облаштуванням укриттів та забезпеченням технікою.

В ХНУ та ХНУРЕ діють безпечні підземні простори, які можуть приймати одночасно лише 150-200 студентів. Ця інфраструктура дозволяє організувати змішаний формат навчання, поєднуючи онлайн-лекції з офлайн-заняттями. Для розширення необхідно фактично створювати новий університет під землею.

В.о. ректора Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ) Ігор Рубан ФОТО: Дана Гордійчук

Комусь з цим допоміг "радянський спадок". Під Каразінським університетом проходить мережа підземних коридорів, де крім авдиторій є навіть спортзал. ХНУРЕ облаштували укриття в справжньому ядерному бункері з важкими металевими дверима і системою вентиляції на випадок вибуху.

"Понад половина опитаних нами першокурсників прагне відвідувати пари в університеті. Докладаємо максимум зусиль, щоб залучити якомога більше студентів до офлайн-навчання", – розповідає Рубан.

Індустрія, що переросла місто

Розвиток ІТ-індустрії в місті був закономірним та органічним. Якщо раніше з талановитих математиків і фізиків готували інженерів для радянської промисловості, то тепер вони ставали айтівцями, які закладали основи індустрії.

"Чому ІТ розвивалося в Харкові? Тут завжди було багато молоді з сильними знаннями математики. Подивіться на перших засновників харківських ІТ-компаній, яким зараз близько 50 років і навіть наступне покоління – це олімпіадники та стипендіати", – пояснює виконавча директорка Kharkiv IT Cluster Ольга Шаповал.

Виконавча директорка Kharkiv IT Cluster Ольга Шаповал ФОТО: Дана Гордійчук

Один із таких прикладів – засновник і CEO AltexSoft Олександр Медовой, чий шлях в ІТ почався у 16 років. До того були навчання в одному з найкращих фізико-математичних ліцеїв країни та ХНУРЕ. "Я виріс у сім’ї інженерів – класична історія для Харкова. У 90-х роках батько привів мене до ліцею №27, де більшість учнів змагалися на обласних олімпіадах, а десяток – на міжнародних", – згадує він.

Останні роки перед великою війною технологічний бізнес в Харкові зростав надзвичайно швидко. Потреба у кваліфікованих кадрах була настільки великою, що навіть місцева університетська база не могла справитись з попитом ІТ-компаній.

За словами Шаповал, у лютому 2022 року в Харкові вели активну діяльність 511 ІТ-компаній, на які працювали 50-55 тисяч різних фахівців. З 2019 року кількість ІТ-спеціалістів зросла на 29%, а обсяг галузі до кінця 2021 року зріс на 53% і сягнув позначки у майже 1,5 млрд дол.

2021-й став найуспішнішим роком для CHM Software – ІТ-компанії виробника рішень для автоматизації магазинів і систем самообслуговування. До початку великої війни компанія мала близько 250 клієнтів, переважна більшість з яких знаходилась в Харкові. Плани на 2022 рік передбачали збільшення штату з 80 до 200 осіб. Однак все змінила війна.

"ІТ-сектор міста пережив кілька хвиль міграції – від’їздів і повернень фахівців. Сьогодні тут працює 23–24 тисячі айтівців, що становить половину довоєнної кількості", – розповідає Шаповал.

Щоб зберегти довіру клієнтів, компанії диверсифікували діяльність, розподіливши команди в Україні та за кордоном. "Замовникам важливо бути впевненими, що офіс української компанії не стане ціллю ракетного удару. Для Харкова це питання особливо гостре – тут працівники змушені переривати робочі дзвінки не через сигнал повітряної тривоги, а через звуки реальних вибухів", – зазначає Медовой з AltexSoft.

Одне з приміщень Promodo Hub - простору, де працюють айтівці, медійники, дизайнери та представники "нової економіки" міста ФОТО: Дана Гордійчук

Для CHM Software, яка орієнтувалася на Харків як на основний ринок, велика війна стала поштовхом для експансії. Коли у 2022 році більшість клієнтів компанії припинили діяльність, команда вийшла на ринок Литви та веде перемовини щодо Молдови й Казахстану.

Поширена практика, коли компанія чи ФОП залишаються на харківській реєстрації, аби фінансово підтримувати місто, хоча фізично давно релокувались. Тож не дивно, що ІТ досі залишається найбільшим "донором" місцевого бюджету. За даними Державної податкової служби комп’ютерні технології цьогоріч напряму принесли понад 13% податкових надходжень Харкова. Так було і торік, і позаторік.

Бізнес, який об’єднує громаду

У харківських реаліях заклади харчування виконують роль більшу, ніж просто бізнес. Вони об’єднують довкола себе людей і допомагають громаді, в якій знаходяться. До того ж ритейл та заклади харчування – друга найбільша категорія платників податків в місті.

Від початку року їхня відвідуваність зросла на 10% у порівнянні з 2023 роком, свідчать дані системи Poster. Проте почала падати з травня, коли на місто полетіли перші російські КАБи. Ці цифри все одно далекі від тих, які були на початку 2022 року.

Джерело: дані системи автоматизації закладів Poster з січня 2022 року до жовтня 2024 року. Показано зміну відвідуваності 340 закладів Харкова всіх типів, які працювали весь період, відносно січня 2022 року

Дмитро Кабанець – засновник мережі кав’ярень Makers. Крім Харкова, має точку в Ізюмі, яка відкрилася влітку 2024 року, і донедавна була у Куп’янську. З ним зустрічаємось в одній з місцевих локацій мережі.

Ще донедавна тут замість вікон була фанера, адже в січні 2024 року в будинок, де знаходиться заклад, влучила російська ракета.

"Ми живемо поруч, і я зрозумів, що щось трапилось. З телефону побачив, як спрацювали датчики руху, а камери показали, що немає вікон. Написав в робочий чат, що в нас винесло вікна. Пройшло пів години як ми зачинилися, всі поїхали додому. Я не просив їх, але команда повернулась назад", – переповідає він.

На вулиці був мороз. Дмитро з командою почали готувати каву та їжу для волонтерів та рятувальників. На той момент, каже він, знайти чим закрити вікна було неможливо, а 80% периметру закладу – відкритий простір, крізь який дме вітер.

"У мене був друг. Він загинув. Але я допомагав йому і його побратимам, і вже його побратим став моїм другом. Він каже – у мене в технічному взводі лежать OSB-плити. Приїжджає технічний взвод військових, які до шостої ранку зашивають мені вікна в кав'ярні.

Зазвичай ми їм допомагаємо, а тут вони приходять і допомагають нам. Звичайно, я був шокований, але дуже вдячний. На наступний день багато людей прийшли нас підтримати", – розповідає він.

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Цьогоріч кав’ярня Makers відкрилася ще й в Ізюмі. "Ми зайшли у порожнє приміщення, а через два дні вийшли з бару: все пофарбоване, є світло. Так і відкрилися. Це був соціальний проєкт, прибуток ми передавали "Хаб Вокзалу". Ми хотіли підтримати людей, показати, що ми прийшли в Ізюм", – пригадує він.

Кабанець не покидав міста від початку великої війни. Тоді з дружиною та двомісячною донькою вони вирішили залишатися в Харкові.

"Це було важке рішення. Зараз доньці майже три роки. Війна забрала у нас час, він летить дуже швидко, швидше, ніж раніше. Можливо, те, що у нас збираються люди, що нам хтось допомагає, я сприймаю як певну винагороду за те, що колись ухвалив це важке рішення", – каже бізнесмен.

Дмитро Кабанець – засновник мережі кав’ярень Makers ФОТО: Дана гордійчук

Ще один приклад місця, яке згуртовує – ресторан української кухні "Трипіччя", який відкрили влітку 2022 року. Його засновник Микита Вірченко з перших днів великої війни почав волонтерити на кухні – готував їжу для військових. Як він розповідав харківському виданню ЛЮК, тоді кухня розташовувалась в зоопарку, де за день годували цілий батальйон.

Через декілька місяців кухня вимушено зачинилась і незабаром народилося "Трипіччя" – стихійний ресторан української кухні. "Я зачиню ресторан за першої можливості зробити волонтерське виробництво для військових", – каже він та додає, що спілкується з цього приводу з харківською бригадою "Хартія".

Коли у 2022 році деокупували частину Харківщини, "Трипіччя" (як і Makers та ще сім харківських закладів) почали продавати нестандартний товар – кукурудзу. Це був перший врожай, який фермери в області зібрали після звільнення.

Зі збутом продукції фермерам було важко, тому низка місцевих закладів об’єдналися, аби допомогти їм знайти своїх покупців. Так у кав’ярнях та ресторанах з’явилася кукурудза, а вся виручка від продажу якої йшла тим, хто її вирощував.

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"Харків'яни, які залишились в місті – це суперактивна меншість, яка працює тут, зокрема, щоб допомагати Силам оборони. Людей, які роблять своє маленьке "щось", доволі багато – від обслуговування автомобілів військових до умовного збору безпілотників. Харківські ініціативи та навіть бізнеси схожі на шкіру: частина зникає, відмирає, але на її місці одразу з'являється щось нове", – каже Віктор з "Накипіло".

Схоже, саме тому місто продовжує жити. Заклади стають майданчиками для зустрічі людей, що продовжують розвивати Харків. Волонтерство стало невід’ємною частиною роботи бізнесу та медіа.

Наприклад, частина працівників "Накипіло" стали парамедиками, аби допомагати рятувальникам. А приміщення редакції, розташоване на цокольному поверсі, стає осередком і для інших журналістів.

"Харків зараз в режимі енергозбереження, готовий розквітнути, коли настане час"

Досі можна зустріти слоган про "залізобетонний Харків", який набув популярності у 2022 році і знаходив свій відгук у містян, гуртуючи людей. На думку Пічугіна, зараз Харків злий і дуже втомлений. Люди гуртуються довкола тези, що "нас звідси не виженуть, бо ми дамо відсіч".

Цей матеріал починався з запитання, а якою ж є нова ідентичність Харкова. Але чітку відповідь на нього складно дати.

Можливо, тому, що частково Харків залишається таким, яким був до великої війни. Університети продовжують приймати тисячі студентів, квитки на вистави театру "Нафта" розкуповують задовго до дня події, айтівці відкривають нові компанії, місцеві редакції активно працюють та розширюються, з’являються нові заклади.

З іншого боку, він вже ніколи не буде таким, як раніше. "Харків став містом патологічних фаталістів, які усвідомлюють, що у будь-який момент дня і ночі може прилетіти КАБ чи ракета, як воно прилетіло на нашу друкарню, і може закінчитися життя", – каже директор "Фактора" Політучий.

Втома – це щось, що так чи інакше відчувається в кожній розмові у місті. Як каже Кабанець з Makers, Харків ніби працює в економному режимі, і зберігає свою енергію, щоб, коли прийде час, розквітнути знову.

Щоб зрозуміти його природу, не вистачить і десятиліття, але щоб відчути його норов – досить кількох днів. Велика війна показала, що для харків’ян місто – це значно більше, ніж парки, лавочки та охайні вулиці.

Головна редакторка харківського видання "Накипіло" Олена Лептуга

Попри зруйновані будинки, постійні обстріли та нескінченний стрес багато містян залишилось. Харків – це частина їхньої ідентичності, частина них самих. На запитання про джерело їхньої сили та оптимізм, найчастіше чуєш просту відповідь: "Тому, що я харків’янин". Ця впертість та непосутність врятували місто у 2014 році та продовжують рятувати зараз.

Залишатися в місті, продовжуючи працювати, розвиватись і творити. Це те, що заслуговує поваги, що вселяє віру в людей, які, попри постійні обстріли, готові просто виконувати свою роботу.

Тому що це їхні парки, їхні вулички та лавки, їхні університети. Їхня молодість та перше кохання.

Тому що це їхнє місто. Це їхній Харків.

Це наш Харків.