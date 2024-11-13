Новости 13 ноября: отключение света для бизнеса, академия наук подыграла застройщикам

Об электроэнергии: 13 ноября ограничивали потребление электроэнергии для бизнеса.

Энергетики назвали три основные причины ограничения электроэнергии для промышленности: погода, импорт и снижение генерации.

Отключения света не вернулись, а ограничение электроэнергии для промышленности - временное явление из-за нештатных ситуаций на объектах генерации, утверждал министр энергетики Галущенко.

Позже отменили временные ограничения мощности электроэнергии для бизнеса и промышленности. В четверг они не прогнозируются.

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