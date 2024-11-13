В Україні скасували обмеження електроенергії для бізнесу і не прогнозують їх на четвер
Середа, 13 листопада 2024, 18:11 -
В Україні скасували тимчасові обмеження потужності електроенергії для бізнесу та промисловості.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
"Зауваження до роботи обладнання маневрової генерації усунуті. Завтра, 14 листопада, застосування заходів обмеження не прогнозується", - йдеться в повідомленні.
В Укренерго також закликають бізнес активніше імпортувати електроенергію для уникнення обмежень в майбутньому.
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Нагадаємо:
Через дефіцит потужності в енергосистемі, на території України вводять графіки обмеження потужності (ГОП).
В середу, 13 листопада, в Києві обмежать споживання електроенергії для бізнесу.
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Впродовждня 13 листопада діють обмеження електроенергії для промисловості, але ввечері їх скасують.
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