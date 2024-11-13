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В Україні скасували обмеження електроенергії для бізнесу і не прогнозують їх на четвер

Середа, 13 листопада 2024, 18:11 - Віктор Волокіта

В Україні скасували тимчасові обмеження потужності електроенергії для бізнесу та промисловості.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго". 

"Зауваження до роботи обладнання маневрової генерації усунуті. Завтра, 14 листопада, застосування заходів обмеження не прогнозується", - йдеться в повідомленні. 

В Укренерго також закликають бізнес активніше імпортувати електроенергію для уникнення обмежень в майбутньому. 

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Нагадаємо:

Через дефіцит потужності в енергосистемі, на території України вводять графіки обмеження потужності (ГОП).

В середу, 13 листопада, в Києві обмежать споживання електроенергії для бізнесу.

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Впродовждня 13 листопада діють обмеження електроенергії для промисловості, але ввечері їх скасують.

Укренерго електроенергія
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Економічна правда
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