В Україні скасували обмеження електроенергії для бізнесу і не прогнозують їх на четвер

В Україні скасували тимчасові обмеження потужності електроенергії для бізнесу та промисловості.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Зауваження до роботи обладнання маневрової генерації усунуті. Завтра, 14 листопада, застосування заходів обмеження не прогнозується", - йдеться в повідомленні.

В Укренерго також закликають бізнес активніше імпортувати електроенергію для уникнення обмежень в майбутньому.

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Нагадаємо:

Через дефіцит потужності в енергосистемі, на території України вводять графіки обмеження потужності (ГОП).

В середу, 13 листопада, в Києві обмежать споживання електроенергії для бізнесу.

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Впродовждня 13 листопада діють обмеження електроенергії для промисловості, але ввечері їх скасують.