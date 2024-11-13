Відключення світла не повернулися, це "хайп" і "брехня" – міністр енергетики

Відключення світла не повернулися, а обмеження електроенергії для промисловості - тимчасове явище через нештатні ситуації на об'єктах генерації.

Про це "Новинам.Live" повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Жодні відключення не повернулися. Це тимчасове явище. На жаль, об'єкти генерації, які відновлені, можуть ламатися. Це і відбулося. Усі ці поломки будуть усунуті й ситуація нормалізується", - повідомив він.

Крім того, за словами Галущенка, суттєво впав імпорт електроенергії в Україну. "Його майже нема. Імпорт сьогодні складав близько 100 МВт", - додав міністр.

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Він зазначив, що міністерство розробило механізми для бізнесу, при якому він імпортує 80% електроенергії, а решту 20% - надає Україна і забезпечує відсутність відключень. Але бізнес ним не користується.

"Нічого драматичного в системі не сталося, весь цей "хайп" і крики навколо того, що все повернулося (відключення світла - ЕП) - брехня. Закликаю довіряти офіційним джерелам", - підсумував Галущенко.

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Через дефіцит потужності в енергосистемі, на території України вводять графіки обмеження потужності (ГОП).

В середу, 13 листопада, в Києві обмежать споживання електроенергії для бізнесу.

Впродовж дня 13 листопада діють обмеження електроенергії для промисловості, але ввечері їх скасують.