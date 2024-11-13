Мінімалку і прожитковий мінімум не підвищать у 2025 році: пояснення комітету ВР

У 2025 році уряд не буде підвищувати соцстандарти населення, бо це величезні видатки для бюджету і на них не знайшли грошей.

Про це повідомила голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа в інтерв'ю Forbes Ukraine.

"До другого читання нових великих джерел покриття видатків не з’явилося, доходи державного бюджету збільшили лише на 2,8 млрд грн. А перегляд соцстандартів вимагає величезних видатків", - пояснила вона.

За її словами, підвищення мінімальної зарплати на 100 грн коштуватиме 5,3 млрд грн, а підвищення прожиткового мінімуму на 100 грн – 11 млрд грн.

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До них привʼязано дуже багато інших показників: зарплати в бюджетній сфері, видатки на соціальну допомогу, видатки Пенсійного фонду.

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У 2024 році мінімальну зарплату було збільшено до 8000 гривень, але у 2025 році її розмір залишиться без змін протягом усього року.