Ціна біткоїна вперше перетнула межу у 90 тисяч доларів

Криптовалюта біткоїн оновила історичний максимум ціни і перетнула межу у 90 тисяч доларів.

Це випливає з даних CoinDesk.

Станом на 16:47 ціна основної криптовалюти становила $90836. Капіталізація криптовалюти сягнула $1,8 трильйона.

Найбільша криптовалюта у світі вже більш ніж подвоїла свою вартість з мінімуму цього року у $38505.

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На цей же час друга за капіталізацією криптовалюта Etherium сягнула $3295 за одиницю.

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Криптовалюта Bitcoin, яку кандидат в президенти США Дональд Трамп обіцяв легалізувати, зросла більш ніж на 9% оновивши історичний рекорд в 74 тисячі доларів.

Історичне зростання Біткоїна підняло ціну цифрового активу вище $89 тисяч і підвищило загальну вартість ринку криптовалют до нового піка, а трейдери роблять ставки, що він сягне $100 тисяч до кінця року.