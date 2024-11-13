В "Укренерго" пояснили причини відключень світла для промисловості

Енергетики назвали три основні причини обмеження електроенергії для промисловості: погода, імпорт та зниження генерації.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу запровадили, зокрема, через короткострокове зниження потужності маневрової генерації.

Крім того, свою роль зіграло суттєве зменшення обсягів імпорту електроенергії та низька ефективність роботи сонячних електростанцій у хмарну погоду.

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Нагадаємо:

Через дефіцит потужності в енергосистемі, на території України вводять графіки обмеження потужності (ГОП).

В середу, 13 листопада, в Києві обмежать споживання електроенергії для бізнесу.

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Впродовж дня 13 листопада діють обмеження електроенергії для промисловості, але ввечері їх скасують.