Всі розділи
Укр / Рус

В "Укренерго" пояснили причини відключень світла для промисловості

Середа, 13 листопада 2024, 14:14 - Артур Крижний

Енергетики назвали три основні причини обмеження електроенергії для промисловості: погода, імпорт та зниження генерації.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що  графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу запровадили, зокрема, через короткострокове зниження потужності маневрової генерації.

Крім того, свою роль зіграло суттєве зменшення обсягів імпорту електроенергії та низька ефективність роботи сонячних електростанцій у хмарну погоду.

Реклама:

Нагадаємо:

Через дефіцит потужності в енергосистемі, на території України вводять графіки обмеження потужності (ГОП).

В середу, 13 листопада, в Києві обмежать споживання електроенергії для бізнесу.

Реклама:

Впродовж дня 13 листопада діють обмеження електроенергії для промисловості, але ввечері їх скасують.

енергетика
Реклама:
Матеріали за темою
Енергетики анонсували скасування відключень для промисловості 13 листопада 2024, 11:28
В Україні повертаються відключення світла: поки що для підприємств 12 листопада 2024, 22:38
ЄС може збільшити постачання газу зі США в обмін на відмову Трампа від мит 12 листопада 2024, 15:58
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті