В Києві знову відключатимуть світло, але лише для бізнесу
Середа, 13 листопада 2024, 09:27 -
В середу, 13 листопада, в Києві обмежать споживання електроенергії для бізнесу.
Про це повідомляє КМВА.
"За вказівкою Укренерго сьогодні 13 листопада в Києві будуть задіяні обмеження світла для промисловості та бізнесу з 7-00 до 20-00 години", – йдеться в повідомленні.
Причини - дефіцит в енергосистемі через попередні обстріли РФ та зниження температури.
Реклама:
В КМДА нагадують, що обмеження не стосуватимуться побутових споживачів.
Нагадаємо:
Через дефіцит потужності в енергосистемі, на території України вводять графіки обмеження потужності (ГОП).
Реклама:
Реклама: