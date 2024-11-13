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В Києві знову відключатимуть світло, але лише для бізнесу

Середа, 13 листопада 2024, 09:27 - Олексій Артемчук

В середу, 13 листопада, в Києві обмежать споживання електроенергії для бізнесу.

Про це повідомляє КМВА.

"За вказівкою Укренерго сьогодні 13 листопада в Києві будуть задіяні обмеження світла для промисловості та бізнесу з 7-00 до 20-00 години", – йдеться в повідомленні.

Причини - дефіцит в енергосистемі через попередні обстріли РФ та зниження температури.

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В КМДА нагадують, що обмеження не стосуватимуться побутових споживачів.

Нагадаємо:

Через дефіцит потужності в енергосистемі, на території України вводять графіки обмеження потужності (ГОП).

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Київ електроенергія
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