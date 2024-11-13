Академія наук передала забудовникам 116 га держземлі, а квартир отримала мало – аудит

Національна академія наук передала приватним забудовникам у Києві 116 га державної землі.

Про це повідомила Держаудитслужба.

Станом на кінець 2023 року в активах НАНУ перебувало 6893 об’єкти нерухомості, з яких земельних ділянок – 458. Залишкова вартість землі становила 73,2 млрд грн.

"Проте, як засвідчив аудит Держаудитслужби цієї провідної наукової організації, земельні ділянки використовувалися академією не для розвитку науки, а передавалися під забудову для отримання незначної кількості житла та нежитлових приміщень за інвестиційними угодами", – розповіли аудитори.

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За понад 20 років НАНУ укладено 44 інвестиційні договори, причому 20 із них – у період 2020-2023 років. Водночас житловий фонд академії за 2020-2023 роки поповнився лише на 107 квартир. При тому, що у черзі на отримання службового житла перебували майже 650 осіб.

Зазначається, що приватним інвесторам було передано понад 130 га землі.

"Переважна більшість угод – 34 – передбачає забудову 116 га землі у місті Києві, яка в умовах динамічного розвитку ринку нерухомості є "золотою" та найбільш привабливою для забудовників", – зазначили в ДАСУ.

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Також в повідомленні йдеться, що перші інвестиційні угоди з приватними структурами передбачали "обмін" земельних ділянок на принаймні 10% приміщень для науковців від площі об’єктів будівництва. Переважно як квартири для наукових працівників. Але надалі цей відсоток різко скоротився.

Наприклад, у 2023 році за окремими договорами НАНУ отримає лише 2% від загальної площі забудови.

"Тобто державна земля у столиці практично за безцінь передається у приватні руки. Та й ще без досягнення головної мети – забезпечення житлом науковців. Адже багато інвестиційних проєктів досі нереалізовані. І науковці залишаються "безхатьками", – кажуть у ДАСУ.

Зокрема, через 16 років із моменту укладання інвестиційної угоди НАН України ще не отримала 7676,66 кв м житла, або 152 квартири у столичному житловому комплексі "Кришталеві джерела". Хоча, за відкритими статистичними даними на ринку нерухомості, будівництво останньої 6-ї черги завершено ще у ІІІ кварталі 2022 року. Поточна ціна квадратного метра у цьому ЖК становить 48 000 – 68 000 грн.

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