Новости 4 сентября: Миссия МВФ, сокращение государственного долга, увольнение министров

О миссии МВФ. Украина готовится к давлению Международного валютного фонда (МВФ) относительно девальвации гривны и повышения налогов.

О долге Украины. Украина успешно завершила реструктуризацию своих обязательств, благодаря чему государственный и гарантированный государством долг сокращен на 9 млрд долларов.

Об увольнении министров. Верховная Рада проголосовала за увольнение Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Верховная Рада провалила голосование по увольнению Виталия Коваля с должности главы Фонда госимущества.

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Об АЭС. На украинских АЭС не работают на полную мощность два атомных блока: дефицит генерации увеличился на 625 МВт.

На Южноукраинской АЭС не произошло никаких аварий, но специалисты разгрузили один энергоблок из-за обнаружения "замечания" в его работе.

О графиках отключений. В четверг 5 сентября графики отключения света будут применять все сутки, но выключать по ним будут только 1 очередь.

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Эксклюзивы ЭП:

Вся энергетическая рать. Как несмотря на громкие коррупционные скандалы Галущенко увеличивает свое влияние на энергетику Украины

На фоне коррупционных скандалов вокруг окружения министра энергетики Германа Галущенко власть позволяет ему и дальше увеличивать свое влияние на энергетическую отрасль.