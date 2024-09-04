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Графіки відключення світла у четвер: обмеження будуть легшими

Середа, 4 вересня 2024, 17:43 - Артур Крижний

У четвер 5 вересня графіки відключення світла застосовуватимуть усю добу, але вимикатимуть за ними лише 1 чергу.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"5 вересня у всіх регіонах упродовж всієї доби прогнозується застосування 1 черги відключень", - йдеться у повідомленні.

Обсяг обмежень прогнозується меншим, ніж у середу 4 вересня, коли одночасно вимикали до 2 черг споживачів.

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Водночас енергокомпанія повідомляє, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни. 

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

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Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

У Yasno пояснили, як працюють черги відключення світла

Детальніше про черги відключень на інфографіку:

 

Економічна правда.

енергетика електроенергія Україна
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