"Енергоатом" знайшов зауваження в роботі атомного блоку ПАЕС, але відкидає заяви про аварію
На Південноукраїнській АЕС не відбулося жодних аварій, але фахівці розвантажили один енергоблок через виявлення "зауваження" в його роботі.
Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".
"На Південноукраїнській АЕС не відбулося жодних аварій. В роботі одного з енергоблоків станції виявлено зауваження, після чого він був розвантажений", - йдеться у повідомленні.
"Зауваження" буде усунене після того, як фахівці "Укренерго" відновлять пошкоджені лінії та забезпечать можливість видачі електроенергії, пише пресслужба.
Зазначена ситуація, кажуть в енергокомпанії, виникла внаслідок складних перехідних режимів, що сталися через ворожі обстріли інфраструктури "Укренерго" і супроводжувались значними коливаннями параметрів мережі з відключенням енергоблоків від мережі.
Нагадаємо:
На українських АЕС не працюють на повну потужність два атомні блоки: дефіцит генерації збільшився на 625 МВт.
Економічна правда.