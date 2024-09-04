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"Енергоатом" знайшов зауваження в роботі атомного блоку ПАЕС, але відкидає заяви про аварію

Середа, 4 вересня 2024, 13:54 - Артур Крижний

На Південноукраїнській АЕС не відбулося жодних аварій, але фахівці розвантажили один енергоблок через виявлення "зауваження" в його роботі.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"На Південноукраїнській АЕС не відбулося жодних аварій. В роботі одного з енергоблоків станції виявлено зауваження, після чого він був розвантажений", - йдеться у повідомленні.

"Зауваження" буде усунене після того, як фахівці "Укренерго" відновлять пошкоджені лінії та забезпечать можливість видачі електроенергії, пише пресслужба.

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Зазначена ситуація, кажуть в енергокомпанії, виникла внаслідок складних перехідних режимів, що сталися через ворожі обстріли інфраструктури "Укренерго" і супроводжувались значними коливаннями параметрів мережі з відключенням енергоблоків від мережі.

Нагадаємо:

На українських АЕС не працюють на повну потужність два атомні блоки: дефіцит генерації збільшився на 625 МВт.

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Економічна правда.

енергетика електроенергія Україна
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