Україна готується до тиску МВФ щодо девальвації гривні та підвищення податків – Bloomberg

Україна готується до тиску Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо девальвації гривні та підвищення податків.

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела серед українських чиновників, які попросили їх не називати.

Представники МВФ цього тижня розпочали переговори з Україною щодо розширеного фінансування Україну. За результатами перегляду країна може отримати 1,1 мільярда доларів, якщо співробітники фонду вирішать, що Україна досягає цілей програми та має достатньо коштів для фінансування.

Bloomberg нагадав, що за останніми оцінками прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна має дефіцит у бюджету в розмірі 15 мільярдів доларів у наступному році, який ще не заповнено фінансовими зобов’язаннями донорів.

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Щоб допомогти закрити цю діру, МВФ планує спонукати Національний банк України швидше девальвувати гривню та пом’якшити свою монетарну політику на тлі помірної інфляції. Ці кроки покликані збільшити надходження до бюджету України в національній валюті та здешевити запозичення для Мінфіну.

У дискусіях перед засіданнями цього тижня, розповіли джерела, МВФ також розкритикував план уряду щодо підвищення кількох податків як надто м’який і закликав український уряд розглянути можливість збільшення ширшого спектру мит.

Однією з можливих пропозицій є підвищення податку на додану вартість.

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Агентство нагадало, що у вівторок український парламент не зміг ухвалити закон, який би збільшив так званий військовий збір з особистих доходів і поширив його також на фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, що відображає непопулярність таких кроків серед українців.

Крім того, Україна також планує отримати додаткову підтримку від 50 мільярдів доларів заморожених російських активів.

Нагадаємо:

Місія МВФ 4 вересня розпочала дискусії з владою України щодо перегляду програми розширеного фінансування на 1,1 мільярда доларів.