Рада підтримала звільнення Камишіна з посади міністра стратегпрому

Верховна Рада проголосувала за звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Рада підтримала звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості України", - повідомив він.

За відповідне рішення проголосувало 243 народних депутати. Железняк каже, що Камишін відзвітував про виконану роботу.

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Нагадаємо:

Верховна Рада провалила голосування зі звільнення Віталія Коваля з посади голови Фонду держмайна.

Крім того, Рада не набрала достатню кількість голосів, щоб він зміг зробити звіт про роботу на посаді перед звільненням.

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Раніше, Комітет з питань економічного розвитку рекомендував ВР звільнити голову ФДМУ Віталія Коваля з посади.

Також комітет рекомендував Раді звільнити міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

Обидва вони днем раніше подали до парламенту свої заяви на звільнення.

Економічна правда.