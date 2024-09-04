Рада підтримала звільнення Камишіна з посади міністра стратегпрому
Верховна Рада проголосувала за звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
"Рада підтримала звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості України", - повідомив він.
За відповідне рішення проголосувало 243 народних депутати. Железняк каже, що Камишін відзвітував про виконану роботу.
Нагадаємо:
Верховна Рада провалила голосування зі звільнення Віталія Коваля з посади голови Фонду держмайна.
Крім того, Рада не набрала достатню кількість голосів, щоб він зміг зробити звіт про роботу на посаді перед звільненням.
Раніше, Комітет з питань економічного розвитку рекомендував ВР звільнити голову ФДМУ Віталія Коваля з посади.
Також комітет рекомендував Раді звільнити міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.
Обидва вони днем раніше подали до парламенту свої заяви на звільнення.
Економічна правда.