Рада не підтримала звільнення Віталія Коваля з посади голови Фонду держмайна

Верховна Рада провалила голосування зі звільнення Віталія Коваля з посади голови Фонду держмайна.

Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

Крім того, Рада не набрала достатню кількість голосів, щоб він зміг зробити звіт про роботу на посаді перед звільненням.

Раніше, Комітет з питань економічного розвитку рекомендував ВР звільнити голову ФДМУ Віталія Коваля з посади.

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Також комітет рекомендував Раді звільнити міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

Обидва вони днем раніше подали до парламенту свої заяви на звільнення.

Економічна правда.

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