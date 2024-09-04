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Два атомні блоки українських АЕС не працюють на повну потужність – джерела

Середа, 4 вересня 2024, 11:22 - Артур Крижний , Микола Топалов

На українських АЕС не працюють на повну потужність два атомні блоки: дефіцит генерації збільшився на 625 МВт.

Про це повідомляє джерело ЕП, знайоме з перебігом подій.

Так, на одній з АЕС не працює на повну один енергоблок: втрачено 200 МВт потужності. Проблеми з ним почалися ще навесні 2023 року, стверджує джерело.

Вже у вівторок 3 вересня зменшив потужність один з атомних блоків на іншій українській АЕС, створивши дефіцит у 425 МВт.

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"Економічна правда" з міркувань безпеки не називає конкретно про які атомні електростанції йдеться.

Раніше, НЕК "Укренерго" повідомляла, що в Україні збільшили обмеження світла через зниження генерації на енергооб'єктах.

Економічна правда.

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енергетика електроенергія АЕС
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