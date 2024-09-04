Україні списали 9 мільярдів доларів боргу після реструктуризації – Мінфін

Україна успішно завершила реструктуризацію своїх зобов'язань, завдяки чому державний та гарантований державою борг скорочено на 9 млрд доларів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Україна оголосила про успішне завершення операції з реструктуризації боргу та проведення розрахунків за тринадцятьма серіями державних єврооблігацій та гарантованих державою єврооблігацій, випущених Укравтодором", - йдеться у повідомленні.

Процес реструктуризації включав обмін тринадцяти серій державних єврооблігацій і однієї серії гарантованих державою єврооблігацій "Укравтодору" на суму близько 20,5 млрд доларів на вісім нових серій єврооблігацій із номінальною вартістю 15,2 млрд доларів.

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"В результаті цієї угоди державний та гарантований державою борг України скорочено на близько 9 млрд доларів США", - продовжили в міністерстві.

Це означає номінальне зниження вартості боргу на 37% з першого дня дії угоди й зниження чистої приведеної вартості боргу на близько 60% (при ставці дисконтуванні 14%).

"Це одне з найбільших списань боргу у нещодавніх реструктуризаціях суверенного боргу", - додали у пресслубі.

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Відтак, боргові виплати зменшуються на 93%, що заощадить 11,4 млрд доларів протягом наступних трьох років.

Окрім цього, витрати на обслуговування і погашення боргу до 2033 року зменшаться на 77%, що дозволить заощадити загалом 22,8 млрд доларів США.

Детальніше про реструктуризацію боргу читайте у публікації: Дефолту не буде. Як Україна домовилася зменшити борг на чверть

Детальніше про ВВП-варанти можете прочитати у публікації: Україна вперше заплатила за зростання економіки. Що таке ВВП-варанти Яресько та скільки вони коштуватимуть країні?

Нагадаємо:

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою зупиняє обслуговування зобов'язань України перед низкою кредиторів за кредитами та єврооблігаціями, а також зобов'язань за ВВП-варантами.

Економічна правда.