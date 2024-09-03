Новости 3 сентября: Рада провалила голосование за налоги, политическое давление на "Укрэнерго"

О ЗАЭС. 2 сентября 2024 года из-за российских обстрелов произошло повреждение одной из двух внешних воздушных линий, через которую временно оккупированная Запорожская АЭС получает питание от украинской энергосистемы для обеспечения собственных нужд.

О голосовании в Раде. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №11417 о внесении изменений в бюджет на 2024 год, которыми увеличила расходы на оборону на около 500 миллиардов гривен.

Верховная Рада провалила голосование в первом чтении за законопроект по увеличению налогов, которые должны были привлечь 30 млрд гривен в бюджет.

О Кудрицком. Председатель наблюдательного совета "Укрэнерго" Даниэль Доббени и его член Педер Андерсон подали заявления о досрочном прекращении полномочий на фоне увольнения Владимира Кудрицкого.

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Владимир Кудрицкий заявил, что его увольнение наблюдательным советом с должности главы "Укрэнерго" не касается вопроса защищенности подстанций "Укрэнерго".

В Министерстве энергетики Украины считают заявления о том, что увольнение Владимира Кудрицкого с должности главы "Укрэнерго" происходило под давлением ведомства, частью компании по дискредитации министерства.

Об увольнении министров. Верховная Рада получила заявления на увольнение от министра стратегических отраслей Александра Камышина и главы Фонда госимущества Виталия Коваля.

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О графиках отключений. В среду 4 сентября графики почасовых отключений будут действовать в течение всех суток.

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