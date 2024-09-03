Рада проголосувала за збільшення видатків на оборону на 500 млрд у першому читанні: звідки візьмуть гроші

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №11417 про внесення змін до бюджету на 2024 рік, якими збільшила видатки на оборону на близько 500 мільярдів гривень.

За відповідний законопроєкт проголосував 301 депутат, передає заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк.

Напередодні голова Бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа пояснювала, якими будуть джерела додаткових 500 млрд грн на оборону:

115,4 млрд грн – скорочення видатків з обслуговування та погашення державного боргу;

216 млрд грн – додаткове розміщення облігацій внутрішнього державного боргу (ОВДП);

100 млрд грн – перевиконання плану зі збору податків;

30 млрд грн – податкові надходження від підвищення податків ;

12,7 млрд грн принесе підвищення ставок акцизного податку на тютюн та пальне.

Які видатки планують "порізати"?

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Щодо скорочення видатків бюджету, то найбільше коштів заберуть з програми розвитку оборонно-промислового комплексу, яку адмініструє Мінстратегпром. Її зменшать на 11,2 млрд грн.

"Водночас, в Міністерства залишаються кошти на цій програмі по загальному фонду – передбачено 7,7 млрд грн на рік "плюс" залишок накопиченого з початку року "військового ПДФО" по спецфонду – близько 32 млрд грн", – пояснила Підласа.

Також планується "урізати" бюджет соціальних програм – на 8,6 млрд грн. Як повідомили ЕП співрозмовники у Мінсоцполітики, таке скорочення не матиме впливу на підтримку державою вразливих груп громадян.

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"Зростання обсягів видатків на виплату субсидій внаслідок підвищення тарифів виявилося нижчим, ніж ми очікували. По інших програмах ми також очікували на більше зростання кількості отримувачів допомоги", – пояснив співрозмовник у відомстві.

Економію ще 1 млрд грн збираються досягнути, урізавши програми фінансування Мінмолодьспорту, Мінцифри, Мінкульті Міносвіти, НАЗК (з фінансування політичних партій), Мінреінтеграції, Мінвідновлення, ЦВК, зазначає Підласа.

Як планують підвищити податки?

Від підвищення податків депутати очікують отримати лише близько 30 млрд грн. Для порівняння, раніше від відповідних змін до податкового законодавства Мінфін планував отримати додатково 125 млрд грн. Недоотримані від підвищення податків кошти планують замістити скороченням видатків та внутрішніми запозиченнями.

Підвищення податків Рада передбачила в іншому законопроєкті №11416-д. У ньому передбачені такі новації:

Підвищення військового збору, який сплачується з доходів фізичних осіб з 1,5% до 5%;

Встановлення військового збору для ФОП-платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп на рівні 10% мінімальної зарплати

Авансові внески з податку на прибуток на АЗС;

Встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку третьої групи;

підвищення ставки податку на прибуток фінустанов (крім страховиків) з 18% до 25%;

Щомісячне подання звітності про суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб.

Законопроєктом також встановлено, що особливості оподаткування військовим збором діятимуть до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан.

Коли зміни набудуть чинності?

За даними співрозмовників ЕП у Раді, остаточно зміни до бюджету Рада може ухвалити вже наступного тижня. Водночас на голосування податкових змін у другому читанні може піти дещо більше часу: їх можуть фінально затвердити наприкінці вересня.

Поспіх з ухваленням бюджетного законопроєкту пов'язаний з тим, що без них уряд не зможе здійснити виплати "бойових" за серпень військовослужбовцям, пояснював ЕП співрозмовник у парламенті, ознайомлений з даним питанням.

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