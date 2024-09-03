Пошкоджено одну з двох повітряних ліній до Запорізької АЕС через обстріли РФ – “Енергоатом”

2 вересня 2024 року через російські обстріли сталося пошкодження однієї з двох зовнішніх повітряних ліній, через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримує живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатому".

"У разі пошкодження другої лінії, виникне аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів, що охолоджують активні зони реакторів і басейни вітримки палива ЗАЕС", - йдеться в повідомленні.

В "Енергоатомі зазначили, що українські фахівці поки не можуть оглянути місце пошкодження і розпочати ремонт ліній, адже існує реальна загроза повторного обстрілу ділянки російськими військами.

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Водночас, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що перебуває на шляху до Запорізької АЕС. Про це він написав у соцмережі Х.

Я їду на Запорізьку АЕС (Україна), щоб продовжити нашу допомогу та допомогти запобігти ядерній аварії", - зазначив він.

"Лінію відремонтують як тільки спеціалістам буде гарантована безпека", - повідомили в пресслужбі.

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Нагадаємо:

У кінці серпня Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту: російські обстріли пошкодили зовнішню повітряну лінію, через яку станція отримувала живлення від української енергосистеми для власних потреб.